A la sombra | Alfonso Durazo Montaño

Foto: Alejandro Oyervides

Dicen los que saben que una vez cancelada la posibilidad de una renuncia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ALFONSO DURAZO, hay voces cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador que le siguen deslizando la posibilidad de una rápida y limpia destitución del funcionario. Lo anterior, bajo el argumento de que esa lealtad a los colaboradores que se convierten en un lastre, fue en definitiva uno de los principales factores que acabaron con la aceptación del expresidente Enrique Peña Nieto. ¿O acaso ya se le olvidaron los casos de Gerardo Ruiz Esparza y la propia Rosario Robles?

***

“Con respeto a la soberanía de cada país, no deben funcionarios de otros países opinar sobre asuntos internos que sólo corresponden a nuestro gobierno, es hasta de mal gusto hacerlo”, dijo durante la mañanera el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El mensaje fue para el estadounidense Richard Glenn, Secretario Adjunto en Funciones de la Oficina del Departamento de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y de Aplicación de la Ley. “Imagínense que yo declare que está mal la estrategia que siguen en Estados Unidos porque permiten sin control la venta de armas que se introducen a México para causar la muerte de civiles. No es eso. Cada país tiene su independencia”.

***

Ni aguantan nada. ¿No sabe qué dijo Glenn? Se lo recordamos: “Lo que es de mayor importancia en este momento es que México desarrolle y comparta con nosotros una estrategia integral para enfrentar el crimen organizado transnacional. Sin esa estrategia y sin que sepamos cuál es esa estrategia (...) no veremos progreso”. Y no lo dijo en Twitter, fue durante una comparecencia en el Congreso. Esto dijo el Presidente a El Sol de México: “Afortunadamente llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y una golondrina no hace verano. La opinión del Presidente Trump ha sido de respeto hacia México, así lo externó en la ONU, habló de respeto mutuo”. Entre los reporteros que cubren la mañanera se escuchó: “Pues no parece”.

***

Se cuenta allá en Palacio Nacional que, más que contrastar las declaraciones del subsecretario de Estado norteamericano, Richard Glenn, la urgencia de Andrés Manuel López Obrador por reproducir en la mañanera las frases de Donald Trump sobre el respeto que le guarda a México, tuvo como objetivo blindarse ante una posible travesura del mandatario de Estados Unidos, misma que hubiera sido devastadora para el Gobierno de México. La travesura de Trump no hubiera sido otra más que ventilar que, a diferencia de su homólogo mexicano, él sí estaba enterado de la solicitud de su gobierno para detener en México al hijo de El Chapo. ¿O sea que Donald Trump sí sabía?