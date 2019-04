A la sombra | Alfonso Morcos Flores

Foto: Alejandro Oyervides

Para muchos pasó desapercibido el detalle, pero no para el sector energético. En la conferencia que ofreció ayer el titular de la CFE, MANUEL BARTLETT, estuvo en la mesa, de manera conjunta, el ingeniero ALFONSO MORCOS FLORES, director del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), quien regula la distribución y despacho de la energía eléctrica en el país y articula a todas las empresas que ofrecen el servicio, entre ellas precisamente CFE. Es decir, el árbitro estaba dando una conferencia de prensa conjunta con uno de los equipos a los que arbitra.

***

No, no importó que el Morcos se estuviera durmiendo, algo normal nos cuentan en un personaje de 90 años. Resulta que el nonagenario funcionario, de origen regiomontano, cuando despertaba se ponía a echarle bravatas a la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Aseguró que la CRE no tiene idea de lo que se requiere de inversiones en transmisión, pero no dijo que el propio Cenace ha cancelado dos licitaciones necesarias para crecer la red que ayude a evitar apagones como los dos que lleva ya el sureste del país. Total que la independencia de reguladores ni se les da ni les gusta en la 4T.

***

Usted se enteró primero en El Sol de México. Debe saber que entre los 22 directores generales de las empresas estadounidenses más importantes que andan en Mérida, Yucatán, además de Larry Fink, de BlackRock, están los pesos pesados de Sempra Energy, que acá en México se cambió el nombre a IEnova por un tema de escándalos; los de IBC Bank, Morgan Stanley y muchos más.

***

Nos recuerdan que de la parte mexicana están presentes, entre otros, Fibra Uno, de André El-Mann; Softtek, de doña Blanca Treviño; Alfa, de Álvaro Fernández; GEMCO, de Glafiro Montemayor; Ferrocarril Mexicano (Ferromex), de Germán Larrea Mota Velasco; Bimbo, de los Servitje, y los que mandan en Vidanta, ese grupo de turismo premium que hace más ruido en el extranjero que en nuestro país

***

Dicen los que saben que Don Daniel Chávez, de Vidanta, no quiere acercarse ya al presidente de México, López Obrador. Se siente maltratado, a tal grado que hizo berrinche y decidió bajarse del Tren Maya. Quería estar en primera fila anunciando inversiones, todas en las que pudiera, pero se ha sentido desplazado por la indiferencia del político tabasqueño que nomás lo emocionó, y ahora no le hace caso. Es más, que toca la puerta y le dicen que hay que esperar.

***

Que llama también la atención que ande por allá Alejandro Ramírez, de Cinépolis, muy mencionado como autor intelectual, o conspirador invitado, de una supuesta campaña negra contra López Obrador. Los de Morena (también nosotros) quieren ver cuál es su argumento frente a esa incómoda posición, cuáles son las caras que hace durante la reunión y si el Presidente lo tratará bien, o le aplicará la misma que a Don Daniel Chávez. Que el de los cines quiere acercarse a dejar en claro que él no tiene nada que ver con esas menciones en medios, pero que no lo van a recibir. Situación que, nos cuentan, también enfrentarán por allá los de Kimberly Clark, los de Don Claudio X y su junior. Y eso que dicen que en Mérida no pasa nada...

***

Mientras esta reunión de “alto nivel” se desarrolla en Mérida, acá en la Ciudad de México los legisladores del PT amagaron, encabezados por Reginaldo Sandoval Flores, con eliminar el outsourcing en el país.