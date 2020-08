A la sombra | Alfonso Ramírez Cuéllar

Foto: Luis Calderón

Dicen los más interesados que ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR y Yeidckol Polevsky llevaron al Movimiento Regeneración Nacional a la polarización extrema, por lo que ya se trabaja en el control de daños. Está tan fea la cosa que, para su próxima elección de presidente nacional, prevén que ninguno de los candidatos surgidos de cualquiera de sus corrientes va a tener el consenso de la militancia, por ello ni Mario Delgado, ni Bertha Luján lograrían integrar al partido

***

Que por eso hay quienes están buscando un tercer nombre, que para algunos bien podría ser Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, a quien todo mundo respeta, de lealtad incuestionable al Presidente de la República y proveniente de las viejas luchas de izquierda mexicana. Esta propuesta corrió el fin de semana por los WhatsApp de los morenistas, con la idea de sondear si por ahí estará la salvación del hoy partido que detenta el poder…

***

Nos cuentan que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de Alfonso Esparza, entregará un apoyo económico de 5 mil pesos a los docentes que impartirán clases en línea para que puedan mejorar su conectividad a internet y reforzar sus equipos tecnológicos para el regreso a clases que será de manera virtual.

***

Además, contratará a 140 profesores para que puedan atender a distancia a los más de 17 mil alumnos de nuevo ingreso del nivel medio superior. Nos dicen también que la institución prestará seis mil equipos de cómputo a sus estudiantes, y que negocia con diversas empresas proveedoras de internet algunas becas de paquetes de datos y la instalación de puntos de conexión para que los alumnos que vivan en zonas lejanas, sin cobertura, acudan a estaciones donde exista señal para tomar sus clases.

***

En estos días reapareció y muy activo en redes sociales el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, con imagen renovada que incluye barba de candado y cabello largo. Aunque el propio priista asegura que no buscará ir a la boleta electoral el próximo año, hay quienes no creen en las casualidades, y adelantan que el actual secretario de Innovación y Participación Digital del CEN del tricolor no solo podría ser candidato al Congreso en 2021, sino que estaría trabajando ya para tratar de regresar a ese partido varias de las estructuras que se fueron a Morena en las elecciones de 2018.

***

Americas Gold and Silver Corporation, minera canadiense con sede en Toronto, y cuyo CEO es Darren Blasutti, podría cerrar la mina de San Rafael, en Cosalá, Sinaloa, si se mantiene la petición pública del sindicato de Napoleón Gómez Urrutia, de que le paguen dos millones de dólares por “gastos de huelga”, que en realidad es un paro ilegal que mantiene desde febrero de este año.

***

Javier Villarreal, subsecretario del Trabajo de la CTM, denuncia que este tipo de extorsiones han sido cometidas durante años por el senador de Morena, y apoyó la reciente afirmación de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, acerca de que es inaceptable el chantaje en el sindicalismo.

***

Se espera que este lunes se realice un recuento de trabajadores de la mina, que votarán para decidir a qué agrupación pertenecer, entre el Sindicato Minero Metalúrgico Frente, encabezado por el diputado Carlos Pavón y el Sindicato Minero Nacional, del senador Gómez Urrutia. La CTM detenta la titularidad del contrato colectivo de trabajo, pero declinará ante la violencia desatada por Gómez Urrutia.