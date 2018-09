A la sombra | Alfonso Romo

Fue por su voluntad el cambio de bando, aseguró ayer el diputado Francisco Elizondo Garrido, quien el pasado martes cambió de bancada, del Partido Verde al Grupo Parlamentario Morena, junto con cuatro de sus compañeros. “El día martes, cada uno, y de manera personal, tomamos la decisión, a consecuencia de un acuerdo que tuvo el Partido Verde Ecologista de México con el partido Morena, que es hoy quien tiene la mayoría de esta Cámara, en el cual ellos necesitaban cinco votos para poder integrar la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por los próximos tres años, y al mismo tiempo nosotros poder empezar a transitar y cumplir nuestras promesas de campaña”, puntualizó para todos aquéllos que están molestos por esta jugada.

¿En serio están muy sorprendidos los analistas políticos mexicanos? ¿Seguirán dándose golpes de pecho?

***

“La relación no se va a romper con uno ni con otro, más bien creo que no va pasar nada y tengo la confianza de que Canadá llegará a un acuerdo con EU”, dijo Valentín Díez Morodo, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), al ser cuestionado acerca de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

***

Gran esfuerzo el que realiza el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), que preside Alexandra Haas Paciuc, para erradicar la discriminación que sufre el sector de adultos mayores en nuestro país en el ámbito laboral actual, mismo que califica la titular del organismo como: “un sistema que excluye y discrimina en detrimento de la economía nacional”.

***

Recientemente llevó a cabo junto con el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo A.C. (ConMéxico) y el Museo Memoria y Tolerancia el seminario “Mejores prácticas en inclusión laboral”, que busca dotar a entidades públicas y privadas las herramientas necesarias para la implementación de prácticas de inclusión laboral que tengan como fin la certificación en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y no Discriminación.

***

Hablando de porros, violencia y política, se espera que este viernes el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reúna con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers. Unos preguntan si realmente se aparecerá en el punto fijado Graue, o si de plano le mandará un video en el que expresa lo que piensa, por aquéllo de que nadie sabe dónde anda el hombre fuerte de la UNAM en estos momentos en los que es necesario dar la cara.

“Opinión personal no tengo hasta no leer todo, porque aquí no hay preferencias, hay razón”, dijo el futuro jefe de oficina de la Presidencia de la República, ALFONSO ROMO, cuando le preguntaron los reporteros cuál es el destino del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. “Faltan muchos grupos empresariales y vamos a darle tiempo al tiempo. Vamos a estudiarlo y ya les doy mi opinión”.