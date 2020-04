A la sombra | Alfonso Romo

Foto: Alejandro Oyervides





Dicen los que saben que desde hace un mes, los puentes entre el Presidente y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) están rotos y no se ve que la situación vaya a cambiar. Es notorio el rompimiento entre Carlos Salazar y Andrés Manuel López Obrador y las cúpulas empresariales están más que conscientes de ello. Todos coinciden en que el mandatario no escucha a nadie, ya ni siquiera a ALFONSO ROMO quien además, nadie sabe por qué no ha salido a despedirse. El nerviosismo crece.

***

Son muchos los desencuentros desde hace más de un año entre dirigentes empresariales y el presidente López Obrador, pero la manzana de la discordia son los “cómos ” de la reactivación económica, los apoyos fiscales que el gobierno federal no quiere dar más que a unos cuantos miles de empresarios y la política salarial para conservar el empleo.

***

Nos cuentan que en los próximos días el sector privado, apoyado en los partidos políticos de oposición, sindicatos, académicos y legisladores, convocarán a elaborar un diagnóstico que les sirva para plantear una ruta para reactivar la economía.

***

En los próximos días las cúpulas privadas darán a conocer las bases para llegar a un Acuerdo Nacional en materia de Salud Pública y recuperación económica. Se trata de Foros Nacionales que analizarán diversos tópicos para elaborar, con el consenso político, una plataforma de acciones muy particulares sobre el comercio, industria, proteger empleo y el ingreso, tanto en el campo como en la ciudad. Hasta la tarde de ayer la decisión era ya no buscar al Gobierno Federal sino caminar con otros actores políticos.

***

Hasta que se apareció Gabriel García en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues su trabajo como Coordinador General de Programas para el Desarrollo ha dejado mucho que desear de acuerdo con integrantes de la cuatroté. En la conferencia de ayer aseguró que “la transparencia es la mejor amiga de la honestidad”, pero no hubo transparencia ni respuesta alguna de su parte cuando comenzaron las investigaciones contra delegados federales señalados por el uso irregular de programas sociales, como fue el caso de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, mientras que el delegado en Jalisco, Amando Zazueta, fue cuestionado por nepotismo, persecución política y uso de la estructura pública con fines político-electorales.

***

Una de las cosas buenas que podría dejar la pandemia es la transparencia en los 32 Congresos locales, pues varios iniciaron algunas transmisiones en vivo de las sesiones y, otros como el de la Ciudad de México, hasta las discusiones y acuerdos entre los grupos parlamentarios decidieron hacer públicos a través de plataformas digitales.

***

Organizaciones civiles y sistemas anticorrupción que están pendientes de la actividad legislativa esperan que la medida trascienda la cuarentena, y se quede como un ejercicio permanente que permita avanzar en temas de gobierno abierto, transparencia y acceso a la información.

***

En la Ciudad de México, que gobierna Claudia Sheinbaum, vecinos de al menos tres alcaldías se organizan para hacer una protesta conjunta por la falta de agua, situación que, dicen, les impide cumplir con las medidas de salubridad ante la contingencia por el Covid-19.

***

La escasez de líquido afecta a comunidades de Xochimilco, a cargo de José Carlos Acosta; Iztapalapa, de Clara Brugada, y Coyoacán, de Manuel Negrete, en donde los ciudadanos han recurrido a la contratación de pipas o a la organización de comités que llenan decenas de cubetas en los periodos intermitentes en los que fluye agua por las tuberías.