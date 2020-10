A la sombra | Alfonso Romo Garza

Foto: Alejandro Oyervides

“Así como necesitamos una vacuna para el coronavirus, la mejor vacuna que tenemos los mexicanos para luchar contra la parálisis económica, es la inversión privada”, dijo ALFONSO ROMO, el jefe de la Oficina de la Presidencia, durante la presentación del Plan de Infraestructura en Palacio Nacional. “Poniendo cero barreras a la inversión estaremos dando prioridad al bienestar”.

***

Que los resultados de la reciente gira del secretario de Hacienda por el sureste del país se vieron a inicios de esta semana, con la inclusión de proyectos prioritarios para Yucatán y Quintana Roo en el plan de inversión para 39 obras de infraestructura, que impulsará el Gobierno federal junto con la iniciativa privada.

***

Las gestiones de Arturo Herrera para que desde Palacio Nacional se diera visto bueno a la Ampliación y Modernización de Puerto Progreso, en la entidad que gobierna Mauricio Vila, y la construcción del Puente vehicular Nichupté, en Cancún, fueron aceleradas, incluso, nos cuentan, ya hay fila de empresas interesadas en el desarrollo de ambos proyectos de infraestructura porturaria.

***

Dicen los que saben que desde el Congreso de la Ciudad de México se pedirá a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de Rosario Piedra, investigar posibles violaciones al mandato constitucional de libertad de asociación, reunión y manifestación por parte de funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum, correspondientes a los señalamientos y desestimaciones a las movilizaciones recientes en la capital.

***

El llamado estará encabezado por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, mismo que exigirá que, a la brevedad, ese organismo emita observaciones y recomendaciones por presunta violencia contra la ciudadanía.

***

Lo dicho ayer por la mañana por Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública –y seguro contendiente por Morena en Sonora— sacó ámpula dentro de su propio partido. Dijo que abrir la llave del dinero privado en campañas abre la posibilidad para que dinero de dudosa procedencia o, en el peor de los casos, de la delincuencia organizada, intervenga en los próximos procesos electorales.

***

La declaración provocó que en el lodazal en que se ha convertido la contienda por la dirigencia de Morena, se abriera un nuevo intercambio de alusiones personales entre bandos, como aquella que corrió todo el día sobre que Mario Delgado habría usado recursos públicos a su favor, según la filtración de sentencia del TEPJF, que estaría posponiendo todo este proceso hasta pasada la elección federal de 2021.

***

“Y el Financial Times, como otros periódicos famosos, sin ética, no han hecho la autocrítica. Deberían ellos de señalar, de hacer una reflexión sobre la falla del modelo económico neoliberal. Entonces, no hacen eso y sí siguen apostando a querer mantener privilegios, a querer mantener la política de saqueo, de corrupción, que se impuso en países como el nuestro”, respondió el presidente de México al editorial del diario británico. “Ya nosotros, aunque el New York Times y el Financial Times, y el Washington Post y el Wall Street Journal no les guste, pues vamos a seguir adelante con nuestra política”.