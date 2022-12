A la sombra | Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena

Cuando todo parecía que avanzaba sin problema el proyecto de dictamen del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para otorgar un amparo liso y llano a los tres sentenciados a 50 años de prisión por secuestro, en Tabasco, que aparecen en el documental “Duda razonable”, de Netflix, todo se ha empantanado.

Los ministros votantes que discutirán el amparo promovido el próximo lunes, se dividen entre ortodoxos apegados ciegamente a lo que dice la letra de la ley --aunque falten pruebas--, y los más progresistas que dicen que los derechos universales están por encima de toda otra consideración, como el tecnicismo de que los acusados no apelaron su primera sentencia.

La amplia difusión del documental y el dictamen publicado prueban que, ante la fabricación de las acusaciones, no hay ni siquiera elementos suficientes como para que la SCJN reponga el juicio a todas luces injusto.

**

Tal como lo había adelantado el propio banco, el anuncio final de la venta de Banamex, el negocio minorista de Citigroup, se hará a más tardar a finales de enero de 2023. Fuentes con conocimiento del tema nos cuentan que el acuerdo se firmará en las próximas semanas, en una puja donde competía Grupo México, de Germán Larrea, y Banca Mifel, de Daniel Becker.

Resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador era el principal interesado en dar el anuncio, junto con la Secretaría de Hacienda, pero la propuesta fue desechada porque, hicieron ver al mandatario, que esto debe comunicarse primero ante el regulador de los Estados Unidos.

**

Ayer fue día de duelo futbolístico nacional, y como cada cuatro años abundaron las críticas a los organismos que rigen el futbol profesional: que los corran a todos, que se trabaje desde fuerzas básicas, que se hagan a un lado las televisoras, incluso que los directivos comparezcan ante el Congreso como pidió, de manera totalmente inviable, la diputada Bertha Caraveo.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador también se sumó a las críticas al desarrollo de deportistas mexicanos, pues él lo constata en el caso del beisbol que tanto le gusta. Y no tendría que ir muy lejos si tiene ahí a la Conade, de Ana Gabriela Guevara, que nomás no da color, se pelea con medallistas, está entrampada en explicarle a la Auditoría dineros faltantes y no ha cambiado ni un ápice la estructura de las federaciones deportivas mexicanas, muchas sospechosas de corrupción.

**

Dos discursos morenistas, un solo Murat. Así puede resumirse lo que pasó ayer en Oaxaca, cuando al tomar posesión de la gubernatura Salomón Jara abrió diciendo: “se acabó el saqueo”. Justo en la entidad que más visita el Presidente de la República y que mejor ha hablado del saliente Alejandro Murat, al cual ha llenado de elogios y cuya integridad nunca ha cuestionado. ¿Dos visiones distantes de una misma entidad?

**

Después de haber propuesto un firme reglamento para regular el creciente problema de las motocicletas en la ciudad, a la Secretaría de Movilidad capitalina, que dirige Andrés Lajous le dio frío aplicarlo por una manifestación de 50 “bikers” y ahora se dirige hacia construir un reglamento descafeinado, donde, nos cuentan, sólo opina una minoría, que no atiende las causas raíz del problema. Si bien es democrático escuchar a todos, también hay consideraciones técnicas internacionales que no se pueden ignorar.