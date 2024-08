A la sombra / Alicia Bárcena

La ausencia de México en la reunión extraordinaria convocada ayer por la Organización de Estados Americanos (OEA) para tratar el tema de Venezuela puede escandalizar y hasta indignar, pero no sorprende. Ni siquiera asistió el 16 de abril pasado cuando, también en una sesión extraordinaria, los países miembro —con excepción de El Salvador, que se abstuvo— condenaron el asalto policial de Ecuador a la embajada mexicana en Quito. Ayer, la canciller Alicia Bárcena encabezó en la sede de la Cancillería la entrega de cartas de naturalización a 200 personas originarias de 34 países.

A la sombra…

La decisión de no acudir a la reunión de ayer se tomó desde la noche del martes y así se notificó al organismo. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó en su mañanera la ausencia de la canciller por la “actitud de parcialidad de la OEA”. Al final, El Consejo Permanente del organismo no logró los 18 votos necesarios para aprobar una resolución que instaba a Venezuela a publicar las actas de las elecciones y a permitir una auditoría independiente. A favor votaron 17 miembros, 11 se abstuvieron y cuatro no asistieron.

**

Dos líderes empresariales regionales de mucho peso denunciaron en julio extorsiones y agobio por parte de grupos criminales hacia sus respectivos gremios, y ambos fueron asesinados un día después de dichas declaraciones. Por un lado, Minerva Pérez Castro, presidenta de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca), ejecutada en Ensenada, Baja California; y por el otro Julio Almanza, presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (Fecanaco), en Matamoros, Tamaulipas.

En ambos casos hubo las consabidas condolencias presidenciales ante los “lamentables” hechos, pero se desconocen los avances de las investigaciones, que si bien tienen carácter local, su importancia los coloca como asuntos de interés nacional, a cargo de la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, quien podrá en unos meses dar el salto a la Secretaría de Gobernación, pero no desentenderse del clima de violencia donde los malos tienen de rodillas al sector productivo del país.

**

Tlaxcala, que gobierna Lorena Cuéllar, le comió el mandado a todos, incluido el gobierno federal, al presentar, en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, dos libros de texto gratuito para educación media superior, titulados Apuntes para prevenir la trata de personas, los cuales fueron elaborados por un grupo de investigadoras locales.

Ana Bertha Luna Miranda, integrante del grupo de investigadoras autoras del libro, dice que buscan con ellos cuidar principalmente a grupos vulnerables como niñas, niños, jóvenes, adolescentes y mujeres.

**

Y a propósito del tema, la trata de personas es uno de los delitos graves más extendidos en México, pues somos un país que actúa como origen, tránsito y destino de personas. En 2023 se registraron 692 víctimas, aunque se estima que 90 por ciento de estos crímenes no se denuncia, dice Linda Atach, directora de Exposiciones Temporales del Museo Memoria y Tolerancia.

Esto a propósito de la inauguración de la exposición itinerante “Destino: Libertad. La ruta de la trata de personas”, que es la primera de su tipo en México que muestra la ruta de la trata de personas desde la fase del enganche hasta la explotación y cuenta con testimonios reales de sobrevivientes. La exposición, que estará abierta al público hasta el 31 de octubre, aborda las formas de captación y el destino de las víctimas, buscando salvar vidas y dignificar el futuro del país. Esto es producto de la colaboración entre Aeroméxico y el Museo Memoria y Tolerancia.