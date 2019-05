A la sombra | Amado Omar Yáñez Osuna

Foto: Alejandro Oyervides

“Lozoyita. Y tus amiguitos OMAR O y FN. Ni con tus desplegados y prestanombres vas a poder tapar sus fechorías. Sus viajecitos a Madrid en sus aviones privados y sus fiestecitas con damas celebrando la venta de las acciones de Pemex en Repsol. Y el dinero dónde quedo apá”, escribió en su cuenta de Twitter AMADO YÁÑEZ, el mismísimo dueño de Oceanografía, quien cayó en desgracia cuando EMILIO LOZOYA se puso al frente de Petróleos Mexicanos (Pemex).

***

“Como sabes, ya hemos inhabilitado a Odebrecht; estamos muy cerca de anunciar inhabilitaciones a funcionarios públicos de alto nivel de esta empresa productiva del Estado que es Pemex, del más alto nivel, junto con funcionarios de muy alto rango del gobierno pasado. Entonces, sí estamos trabajando para cerrar los casos que estaban abiertos, siempre y cuando,nos apeguemos a los procedimientos sancionadores”, dijo la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, a través de una entrevista con Notimex, de Sanjuana Martínez. “Aquí no hay venganzas, no hay vendetas, no hay componendas y no hay ajustes de cuentas políticos. No va a haber una utilización facciosa de la ley”. El que entendió… entendió.

***

Uno de los empresarios más afectados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, nos referimos a Amado Yáñez, ya en libertad y festejando, manda otro mensaje para Santiago Nieto: “Cuando vean que AHMSA le depositaba cada semana a Grupo Inizzio, la de las tarjetas Soriana y Monex, que el dueño era un albañil... @SNietoCastillo”. ¿Seguirán la pista de Monex y Soriana?, es pregunta.

***

Que el periodista Ricardo Rocha fue el protagonista de la mañanera ayer. Algunos reporteros querían llorar, es broma, otros estaban disfrutando, es verdad. Aquí una de sus intervenciones al encarar al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por incluirlo en la lista de comunicadores que recibieron en el sexenio pasado pauta publicitaria: “Le manda saludos mi nieto, Jorge Andrés, Jorge por mi hijo y Andrés por alguien por quien sentí y sigo sintiendo un enorme cariño y respeto, porque desde hace años, desde aquella primera entrevista en Tabasco, coincido con todas sus metas, aunque a veces no con todos sus métodos”.

***

“La tarde de hoy fue detenido en España el presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), licenciado Alonso Ancira Elizondo, por razones que hasta el momento se desconocen”, informó la empresa, confirmando lo que horas antes circulaba en redes. La empresa continúa en crisis, sin lograr deslindarse del fuerte golpe que llegó desde la 4T. Dicen los que saben que Ancira es la pieza clave que falta en este momento para que comiencen a salir nombres, documentos y hechos para involucrar en un gran esquema de corrupción a personajes que hasta hace muy poco se consideraban intocables. ¿Y el tema de la falta de medicamentos? Ahhh, eso ya se dejó de lado, por cierto...