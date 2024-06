A la sombra / Amalia García

Amalia García lamenta la desaparición del PRD, partido del que fue fundadora y presidenta nacional, tras no haber alcanzado el tres por ciento de la votación en la elección federal. “Me pesa pero se veía venir porque fue desgastándose, porque fue vaciándose y yo lo que deseo es que la posibilidad de presencia política, plural y de opciones siga presente en el país, eso hace la democracia y por eso Movimiento Ciudadano tomó la determinación de mantenerse en la contienda porque tenemos una propuesta muy sólida y MC en gran medida ha retomado la visión socialdemócrata que hace falta para México. (El PRD) se vació de ideas, se vació de planteamientos, de convicciones”, dijo la hoy diputada emecista. “El PRD en sus últimos años ya no fue lo que construimos y lo que fundamos tantos”.

A la sombra…

“Ah, para que no haya nerviosismo en el mercado financiero ¿voy a ser cómplice de la corrupción del Poder Judicial, vamos todos a ser cómplices y decir ‘que quede así, no le mueva’ porque nos va a afectar en nuestra moneda?”, preguntó ayer durante su mañanera el presidente López Obrador, a propósito de la reforma al Poder Judicial que ha generado tanto ruido entre inversionistas. “Miren, vamos a pasar a la historia como el gobierno que no devaluó su moneda. Así está. Pero ya se les olvidó cuánto fue la devaluación con Miguel de la Madrid, cuatro mil 482 por ciento; con Salinas, 47 por ciento de devaluación. Vamos a refrescarles, ¿no?, la memoria. Con Zedillo, 187 por ciento”.

***

Argumentó otra vez el mandatario sobre esa reforma que, dice, causa salpullido en algunos sectores: “Ya se sabe lo suficiente, porque se ha venido informando, a ustedes les consta, de cómo hay mucha corrupción en el Poder Judicial, mucha, mucha corrupción. Está el Poder Judicial secuestrado, tanto por la delincuencia organizada como por la delincuencia de cuello blanco. Y no está el Poder Judicial al servicio del pueblo. Jueces, magistrados, ministros no imparten justicia. Hay, desde luego, honrosas excepciones, no podemos, así, generalizar, hay jueces buenos, ministros, magistrados, pero, en general, está mal el Poder Judicial. Entonces, necesitamos esa reforma”.

***

El municipio de Xalapa es un caos estos días por bloqueos y quejas de escasez de agua, pero el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil anda ya acomodándose en el próximo gabinete de la morenista Rocío Nahle, quien será la próxima gobernadora de Veracruz. Según dicen, el también extitular de Aduanas se incorporaría como secretario de Gobierno en la administración estatal, esto cuando la zacatecana sustituya al también morenista Cuitláhuac García en el Ejecutivo local.

***

Grupo Aeroportuario del Pacífico, que dirige Raúl Revuelta Musalem, adquirió 51.5 por ciento de las acciones de Guadalajara World Trade Center, por 875 millones 504 mil pesos. GWTC está integrado por siete sociedades, se especializa en el manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio internacional en los aeropuertos de Guadalajara y Puebla. En 2023, GWTC generó ingresos superiores a mil millones de pesos y sin deuda financiera. La transacción se cerrará y pagará a más tardar el 25 de junio, pendiente de definir si será a través de crédito bancario o recursos propios. Con esta adquisición, GAP busca fortalecer su experiencia en el negocio de carga y aprovechar las oportunidades estratégicas del nearshoring en la región.

***

Grupo Radio Centro anunció que Arturo Yáñez Flores reemplaza a Fidel Paz Cruz como Director de Finanzas. Yáñez cuenta con más de 38 años en la compañía. Grupo Radio Centro, con 77 años de operación, se dedica a la radiodifusión comercial, produciendo programas musicales, de entretenimiento y noticias, y mantiene más del 50 por ciento de la audiencia en el Valle de México, según Nielsen.

***