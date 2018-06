A la Sombra | Amalia García

Donde hay mucho optimismo es en el equipo de Ricardo Anaya. Resulta que está seguro de que dará la sorpresa este domingo y vencerá cualquier pronóstico, como la Selección mexicana. Ya se siente, es más, Presidente de la República. Nos cuentan a la sombra del Ángel, donde se llevó a cabo la reunión masiva por el cierre de campaña de Alejandra Barrales, que tienen una encuesta que los coloca a sólo cuatro puntos por debajo de Andrés Manuel López Obrador.

Miles de personas pasaban por el lugar que un día antes fue de festejos por el triunfo del Tricolor ante Corea del Sur, y escenario del desfile gay que pinta de colores la avenida cada año con orgullo.

Ahí, miembros del cuarto de guerra de Anaya nos aseguran que hay optimismo renovado. ¿Logrará la hazaña para tranquilidad de cientos de empresarios? ¿AMLO paralizará las urbes más importantes del país en caso de perder nuevamente? ¿Anaya aceptará que su encuesta no sirve? Este domingo son las elecciones.

Hablando de encuestas, ya hasta las de Twitter son noticia. Pues nada, que del equipo de José Antonio Meade nos mandaron ayer por la tarde, con mucha euforia de por medio, un tuit de Jorge Castañeda, del equipo de Anaya. ¿Por quién vas a votar?, pregunta el excanciller. Las respuestas, a las 16:55 horas del domingo, con 118 mil 524 votos, indicaba que 45 por ciento de la muestra lo haría por el exsecretario de Hacienda. En segundo lugar AMLO y en tercero el del PAN.

El que en exclusiva nos dice que no hay que creer en las encuestas es Carlos Aguiar Retes, el Arzobispo Primado de México. “Las encuestas pueden distorsionar nuestra reflexión”. Es más, está seguro de que si todos los católicos salen a votar, no será Andrés Manuel López Obrador el que gane la elección, como se vaticina. Dice que estaría abierta la oportunidad hasta para un segundo y tercer lugar en las encuestas. “Porque la elección se gana con los votos, no con las encuestas”, palabra del Cardenal.

Por cierto, en la Iglesia Católica hay mucha preocupación por un posible triunfo de un cristiano, temen que la fuerza que pueden volver a ganar con un candidato como José Antonio Meade o un Ricardo Anaya, en el terreno de la familia y las tradiciones conservadoras, se perderá de golpe. Eso sí, no están dispuestos a dejarse vencer fácilmente, lo que es lo mismo, la Iglesia peleará. Pero bueno, ya sabe usted también que no importan qué tan alto estén los funcionarios, siempre hay uno que se encomienda a Dios rezando un Padre Nuestro o un Ave María.

“Lamentablemente los objetivos y valores que le dieron autoridad y cohesión al PRD, se han desdibujado, siendo sustituidos por intereses que tienen que ver con el beneficio personal”, escribe AMALIA GARCÍA en su carta de renuncia al Partido de la Revolución Democrática.

“Estimado presidente, en los últimos meses he hecho una reflexión de fondo y en congruencia con mis convicciones he tomado la decisión de renunciar a mi militancia”.