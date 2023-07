A la sombra | Ana Elizabeth García Vilchis

Dicen los que saben que Xóchitl Gálvez puede estar tranquila, pues Ana Elizabeth García Vilchis, la vocera de Jesús Ramírez Cuevas, quien a su vez es vocero del presidente de México, dijo: “No querríamos tener que desmentir este tipo de cosas que parecen tan obvias, obvias mentiras, pero esto no es verdad, como el mismo presidente López Obrador ha aclarado. Esto es el llamado ‘nado sincronizado’, la construcción de un discurso para crear una atmósfera de desestabilización. Les decimos a ellas y a ellos que tratan de sembrar este discurso hostil: se equivocan, hoy México es un pueblo politizado, ya no vivimos en el analfabetismo político, la ciudadanía sabe escuchar y formar su propio criterio, y así elige y también participa, aunque eso no les guste”. Se refieren así a la seguridad de la política que le causa tanto escozor al de Tabasco. Y que los periodistas que escriben de eso están resentidos porque no les da dinero.

A la sombra…

Hablando de cinismo, mentiras o algo parecido… El director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, descarta que la mancha de aceite reportada en el Golfo de México sea producto de un derrame de crudo de los pozos de la empresa. En cambio, explicó que se trata de emanaciones naturales conocidas como chapopoteras, que provienen del campo Cantarell, ubicado cerca de la zona señalada por las organizaciones ambientales.

***

Las chapopoteras, asegura, son fenómenos naturales donde se liberan hidrocarburos al medio ambiente, tanto en tierra como en el mar. La mayor chapopotera se encuentra en el campo Cantarell, cerca del campo Balam, y se origina en una fractura en el suelo marino que existe desde hace miles o millones de años.

***

Hablando de marcianos, hay que recordar que en febrero de 2023, se registró un acontecimiento relevante en el contexto político y económico entre Estados Unidos y China. Un globo de gran altitud, que se atribuye a China, ingresó al espacio aéreo estadounidense y fue derribado por aeronaves militares cerca de la costa de Carolina del Sur.

***

Además de este incidente, el ejército de Estados Unidos tomó la decisión de destruir tres objetos voladores no identificados en lugares como Alaska, Canadá y sobre el lago Huron. Se cree que estos objetos voladores pueden haber sido operados por entidades privadas u organizaciones de investigación y, aunque no representaban una amenaza para la seguridad nacional según el presidente Joe Biden, su presencia no autorizada planteó preocupaciones sobre los riesgos para la aviación civil.

***

Se lo recordamos porque ayer tres exmilitares declararon ante el Congreso que el gobierno de Estados Unidos sabe mucho más sobre los OVNIs de lo que está diciendo públicamente. Un subcomité de Supervisión de la Cámara celebró una audiencia sobre los OVNIs, oficialmente conocidos como fenómenos aéreos no identificados o UAP, y escuchó testimonios desconcertantes sobre avistamientos de objetos inexplicables y la posesión por parte del gobierno de materia biológica "no humana".

***

La atención de los medios se centró en ello. Los legisladores en el comité, desconcertados por algunos de los testimonios, señalaron repetidamente que los avistamientos de UAP son una cuestión de preocupación bipartidista y plantean preguntas sobre la seguridad nacional. Algunos acusaron al gobierno federal de tratar de ocultar información clave relacionada con los OVNIs al público, aunque no proporcionaron pruebas para respaldar esas afirmaciones.

***

"El simple número de informes, denunciantes e historias de fenómenos anómalos no identificados debería plantear preguntas reales y justificar la investigación y la supervisión. Y por eso estamos aquí hoy", dijo el representante Robert Garcia, el principal demócrata del subcomité, en su declaración de apertura. "Los UAP, lo que sea que sean, pueden representar una seria amenaza para nuestras aeronaves militares o civiles. Y eso debe entenderse".

***

David Grusch, un exoficial de inteligencia de Estados Unidos, le dijo al panel que está "absolutamente" seguro de que el gobierno federal posee UAPs, citando entrevistas que dijo haber realizado con 40 testigos en un período de cuatro años. También afirmó haber dirigido los esfuerzos del Departamento de Defensa para analizar los avistamientos de UAP reportados y haber sido informado sobre un programa del Pentágono que durante décadas se dedicó a recolectar y reconstruir UAPs estrellados. Grusch afirmó que el financiamiento de este programa se realiza fuera de la supervisión del Congreso y se lleva a cabo mediante "malversación de fondos".