A la sombra | Ana Elizabeth García Vilchis

No es falso, pero tampoco se exagera, cuando los opositores del presidente López Obrador critican que la señora que utiliza Jesús Ramírez para atizarle a los medios de comunicación todos los miércoles, no sabe leer bien y tiene problemas de comprensión también. Ayer quien se aventó la versión estenográfica de la mañanera no quiso corregirle a Ana Elizabeth García Vilchis sus torpezas: “Pero vamos con la siguiente. No hay militarizamien… militarización, como acusa la oposición y medios, tampoco hay represión a movimientos de protesta ni violación a derechos humanos, mucho menos torturas…”. Otra más: “Denise Dresser informaba a la embajada de Estados Unidos, como revelaron los cables de Wikilips… WikiLeaks, perdón…”.

A la sombra…

Los integrantes del sector automotriz calificaron como fuera de lugar las declaraciones del investigador de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Felipe Miguel Carrasco Fernández, quien en plena conferencia de prensa sugirió liquidar a los trabajadores inconformes de Volkswagen y reemplazarlos con robots para evitar "intransigencias".

***

Es decir, manifestaciones y emplazamientos a huelga, castigarlos con el despido fulminante y ocupar mano de obra no pensante y sin sentimientos para no batallar. Lo anterior porque, en el contexto del T- MEC, las plantas manufactureras instaladas en México deben garantizar la libertad sindical de los empleados, debido a que por mucho que haya avanzado la tecnología el factor humano sigue siendo esencial para sus labores.

***

Las aspiraciones presidenciales del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, podrían esfumarse en un abrir y cerrar de ojos, esto luego del conflicto que inició con uno de los sectores más importantes para la estabilidad de una entidad: las universidades.

***

Tras el enfrentamiento entre el emecista y la rectora del Centro Universitario de los Valles, María Luisa García, tuvo que salir al paso el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, quien hizo un llamado a dejar de lado las diferencias y dialogar posibles soluciones a los conflictos relacionados con los presupuestos de las instituciones. Aunque el mandatario estatal dejó ver que aceptaría la invitación, lo cierto es que puso varias condiciones para sentarse a la mesa con los académicos.

***

Cemex, la cementera mexicana que algún día se ostentó como la más poderosa del mundo, vendió sus operaciones en Costa Rica y El Salvador a Cementos Progreso, por unos 329 millones de dólares. La firma que preside Rogelio Zambrano Lozano —primo hermano de Don Lorenzo— seguirá con su llamada Operación Resiliencia, es decir, contemplando más desinversiones en las regiones en las que opera para obtener capital fresco para disminuir deudas y seguir existiendo.

***

Nos cuentan que Fitch proyecta que los ingresos de Grupo Palacio de Hierro, que dirige Juan Carlos Escribano García-Bosque, crecerán 15 por ciento este año y 10 por ciento durante 2023, apoyados en la apertura de la tienda nueva en el centro comercial Mitikah y en la remodelación de la tienda en Plaza Satélite. “En 2021, los ingresos acumulados de la compañía aumentaron 41.3% en comparación con 2020 y sobrepasaron los niveles que se tenían antes de la pandemia de coronavirus”.