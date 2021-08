A la sombra | Ana Gabriela Guevara

Que Ana Gabriela Guevara tiene los días contados al frente de la Comisión Nacional del Deporte, no sólo por la baja obtención de medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio, sino por problemas acumulados en su administración, que incluyen recomendaciones no aclaradas a la Auditoría Superior de la Federación por millones de pesos, pero también porque en tres años no se pudo combatir la corrupción en el deporte nacional. Las Federaciones deportivas continuaron recibiendo dinero público, pero las siguieron mangoneando los mismos caciques de siempre. No hubo medallas, pero sí negocio para unos cuantos federativos. Y el fuego contra la corredora es amigo, pues proviene de las mismas filas de Morena.

***

Dicen los que saben que el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, que comandará de nuevo Ignacio Mier, y que tomará posesión el 1 de septiembre, enfrentará esta semana el happy problem de administrar la abundancia. Sus legisladores quieren presidir todas las comisiones de la Cámara, lo que no se va a poder, porque la oposición creció en votos. Habrá lastimados y resentidos en el camino, pero la realpolitik se va a imponer a la hora de negociar las comisiones.

***

Por cierto, un grupo al interior de Morena Jalisco considera que los pobres alcances de los comicios pasados sólo se explican en la traición del senador Alejandro Peña Villa, a quien acusaron de relacionarse con el gobernador Enrique Alfaro y su secretario de Gobierno, Enrique Ibarra. Pero no sería el único en voltear bandera, pues también se señala a Gabriel García Hernández y Armando Zazueta Hernández por prestarse a utilizar sus posiciones al frente de los programas sociales para que el partido no viera frutos el 6 de junio, aunque el primero ya no ostente su posición como coordinador.

***

Por lo anterior, nos confían, Leonardo Misael Mercado Chávez, Alejandro Alcázar Chávez y Luis Saracho Alatorre, pidieron a los fundadores y militantes que firmen una misiva donde se requiera su remoción al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Mario Delgado, su dirigente en todo el país. En torno al tema tampoco pasa desapercibido que entre las quejas figura la “mirada” indiferente del Comité Ejecutivo Nacional y la colocación de cartas ajenas a la entidad, sin considerar a quienes han hecho carrera a nivel local.

***

Y por si fuera poco, con el fin de evitar un colapso constitucional en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, ha redoblado sus esfuerzos para que se alcance un acuerdo que permita el adecuado funcionamiento del TEPJF. Nos señalan que en una carta oficial dirigida al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar --y enviada a los 10 ministros que integran el pleno--, el senador Monreal pide que que se admita el recurso de defensa que interpuso el destituido presidente José Luis Vargas Valdez, con el fin de dirimir la controversia en ese alto tribunal colegiado. Es decir, podría extenderse el pleito, cuando muchos pensaban que se había apagado de un manotazo.