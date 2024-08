A la sombra / Ana Guevara

“Todo lo que me gano me lo trago, y me lo unto, y me lo visto como me da mi chingada gana. No tengo marido, ni marida, ni concubino, ni nadie que me exija por qué gasto, es mi gusto y es mi placer, lo que yo gano, que lo gano debidamente, honradamente, me lo puedo gastar como yo quiera”, respondió ayer durante una conferencia de prensa Ana Guevara, Directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de México.

A la sombra…

"Entre más me chingan, más me crezco", dijo la ex velocista a reporteros que le lanzaban preguntas sobre sus vuelos en primera clase y comidas en restaurantes costosos, de esos a los que los miembros de la 4T no les gusta frecuentar, frente al muy pobre desempeño de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de París.

***

David Vélez, fundador y CEO de Nubank, reveló que sus adiciones netas de clientes han superado consistentemente las expectativas, alcanzando 105 millones de clientes al final del segundo trimestre del 2024, un aumento del 60 por ciento en comparación con los 65 millones registrados hace solo dos años a escala global.

***

“El crecimiento de clientes en Brasil sigue siendo excepcional, con un promedio de 1.2 millones de nuevos clientes mensuales, llevando el total a 95.5 millones al final del trimestre. Por su parte, México también experimentó un fuerte crecimiento, con 1.2 millones de nuevas adiciones netas en el trimestre, culminando en 7.8 millones de clientes. Este éxito valida nuestra estrategia de aumentar los rendimientos de los depósitos en México, impulsando nuestro impulso y consolidando a Nu como la plataforma financiera digital líder en México”, compartió Vélez con analistas hace unos días.

***

Los enterados aseguran que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, no está muy contenta con la sugerencia que vino desde Palacio Nacional de incorporar a su gabinete a varios gobernadores que están por dejar sus encargos.

***

Según dicen, a la exjefa de Gobierno le sugirieron resguardar a varios de sus correligionarios que “han aportado mucho al movimiento”, entre ellos el veracruzano Cuitláhuac García, el actual mandatario capitalino Martí Batres, el poblano Sergio Salomón Céspedes y al menos un par de mandatarios estatales más.

***

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ha propuesto una nueva regulación que calificaría como adulterados ciertos productos avícolas crudos contaminados con niveles específicos y tipos de salmonella. Esta medida, que busca reducir las infecciones por salmonella asociadas al consumo de pollo y pavo, establecería estándares finales para estos productos y exigiría a los establecimientos de procesamiento de aves implementar programas de monitoreo microbiano más rigurosos.

***

Es relevante destacar que México, como uno de los principales exportadores de productos avícolas a los Estados Unidos, podría verse afectado por estos nuevos estándares. Las empresas mexicanas del sector deberán estar atentas a las implicaciones de esta propuesta, que está abierta a comentarios hasta el 7 de octubre de 2024, como parte de un esfuerzo continuo por mejorar la seguridad alimentaria en el vecino del norte y la región.

***

En la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México sigue el pleito luego de la elección del 2 de junio; todo parece indicar que nuevamente el Movimiento de Regeneración Nacional tratará de impugnar el resultado de la jornada en la que resultó vencedora la aliancista Alessandra Rojo de la Vega. Según alertó la activista, la llamada cuarta transformación buscará anular la elección argumentando violencia política de género en contra de la morenista Catalina Monreal; además señaló que en el Tribunal Electoral de la capital hay una fuerte influencia del padre de su excontrincante, el senador Ricardo Monreal.