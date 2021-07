El próximo 12 de julio se celebrarán los 100 años de la fundación de Mexicana de Aviación, empresa que está pasmada, pues la quiebra decretada en 2014 aún sigue en veremos por los amparos interpuestos por diversos actores. Uno de los litigios que aún no se ha terminado de ventilar, es el que se refiere a la apropiación de tres empresas por parte de Aeroméxico, capitaneada por Andrés Conesa Labastida, las cuales se mantenían en conjunto con Mexicana para que les diera servicio a ambas y que indebidamente se adjudicó con la complacencia de los entonces administradores de la que ya no vuela.

***

Estamos hablando de SICOPSA,CECAM y SEAT, las dos últimas fueron separadas en su momento de la masa concursal de Mexicana y después aparecieron como parte de los activos de Aeroméxico, en tanto que la primera, Sistemas Corporativos de Personal (SICOPSA) fue vendida a Mexicana por el valor de 1 peso pero con un pasivo laboral contingente equivalente a más de 100 millones de pesos, que fueron cargados a las ya de por sí emproblemadas finanzas de esta última empresa entonces en concurso mercantil.





***





En cuanto a SEAT y CECAM, la historia es aún peor, ya que Servicios de Apoyo en Tierra (SEAT) pertenecía a Mexicana y a Click, pero Aeroméxico logró que un fallo arbitral (el 3-bis, del expediente 65/2011 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje) le otorgara al sindicato de tierra e Aeroméxico la propiedad de esta empresa, que después le fue comprada por una subsidiaria de la aerolínea del Caballero Águila. La otra es Centro de Capacitación Alas de América (CECAM), cuyo 50 por ciento pertenecía a Aeroméxico y el otro 50 por ciento a la empresa ATSA (Aeropuertos y Terrenos, S.A.) de Mexicana, pero que Aeroméxico asumió como propia. Por lo pronto existe una denuncia penal contra Ricardo Sánchez Baker, quien representaba a Aeroméxico en esta compra de regalo, a quien se le citó como imputado en la causa penal 2014/2021 que se le sigue a todo el Consejo.





***





Que el Movimiento del embajador Antonio Gómez Robledo de París a Nueva York, se leyó en el mundo diplomático como la preparación del regreso a México de Juan Ramón de la Fuente. En círculos de la 4T se comenta que el arribo del Gómez Robledo como segundo de abordo en la representación de México ante la ONU, es la señal de que el ex rector de la UNAM viene a una secretaría de Estado. Los más enterados creen que será a Salud, en sustitución de Jorge Alcocer Varela, con dos objetivos: poner orden en las compras de medicamentos y placearse como precandidato presidencial.





***





Y ya que hablamos de cambios, donde se vislumbra una buena sacudida es en el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Primero le podemos adelantar que el senador Martí Batres no se incorpora como secretario de gobierno de la Ciudad de México y la razón es que la Jefa de Gobierno no quiere polarizar más los ánimos políticos con los partidos de oposición y los nuevos alcaldes. Se habla que en el equipo de gobierno de Sheinbaum salen los secretarios de Gobierno y Turismo, y de las secretarías de Bienestar y Trabajo. Lo que no está claro es quiénes llegan.





***





Donde no los calienta ni el sol, es en la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad. Y es que el 3 de junio en el DOF se publicó una ley que pretende ordenar el mercado de la publicidad y la relación entre agencias, clientes y medios, que tiene un valor superior a los cuatro mil millones de dólares.





***



Una buena parte de las tres mil 900 agencias de publicidad y medios van a ser afectadas en sus ingresos en hasta el 50 por ciento, lo que tendrá un efecto directo en las fuentes de trabajo. El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en sesión de 23 de junio de 2021, aprobó por unanimidad presentar una controversia constitucional en contra de diversas disposiciones contenidas en la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad. Quienes promueven el amparo consideran que esta Ley es inconstitucional porque atenta contra las garantías individuales y pretende regular una relación comercial entre particulares. SOS para Luisa Maria Alcalde, claman medios y publicistas.