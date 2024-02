A la sombra / Andrés Manuel López

“Lo que digo es que el periódico este, el New York Times, no deja de ser un pasquín. Y no les gustó porque ayer la corresponsal del New York Times envía a Jesús un cuestionario, pero en un tono, que ahora lo van a ver, amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA en donde gentes vinculadas a mí recibieron dinero, ya no en el seis; en el 18. Incluso, que entregaron dinero a mis hijos. Y que le daban creo que hasta las cinco de la tarde, un ultimátum a Jesús para que contestara, lo que vamos a ver ahora”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre una investigación de The New York Times. Trató de minimizar el asunto e incluso hizo público el teléfono de la reportera encargada del texto.





El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció el inicio de una investigación de oficio tras la revelación del número telefónico de una periodista del The New York Times durante la conferencia matutina de la Presidencia de la República, ayer, jueves 22 de febrero. Durante el evento, el presidente mencionó un artículo de investigación del diario y leyó en público el número de teléfono de la corresponsal. La investigación tiene como objetivo determinar si se han infringido principios y deberes establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El INAI está a la espera de cualquier denuncia que pueda surgir a raíz de este incidente.

“Funcionarios de la ley estadounidenses indagaron durante años afirmaciones de que aliados del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se habían reunido con cárteles del narcotráfico y recibido millones de dólares luego de que asumió el cargo, según consta en registros de EU y de acuerdo con tres personas con conocimiento del tema”, es la entrada del texto del NYT y desarrollo central de la entrega. Al final, no presentan pruebas y dejan muy abierto el enfoque de su investigación. Luce sin fuerza. “¡Ay, nanita! Como diría mi paisano Chico Che: “Ay, qué miedo, miren cómo estoy temblando”, dijo el mandatario mexicano, antes de que se hiciera público en su sitio web. Lo malo, dicen los que saben, es que el hashtag: #NarcoPresidenteAML04, seguirá circulando como si fueran bots de Jesús Ramírez que quieren incendiar las redes.

Expertos en temas de seguridad anticipan que un tema central en la jornada electoral será la presencia del crimen organizado, pues se prevé que hasta en el 30 por ciento de las casillas haya posibilidad de injerencia por parte de los grupos delictivos. De ahí que se estén alistando mesas de trabajo entre especialistas, autoridades y sociedad civil que permitan disponer de una logística adecuada para enfrentar el proceso más grande de la historia, en el que se espera que 98 millones de mexicanos salgan a las urnas para elegir perfiles a 20 mil cargos públicos.

Ante las adversidades que se registran ya en el norte del país por el cambio climático, todos los sectores han tratado de contribuir para reducir el impacto ambiental. De ahí que, por ejemplo, en los últimos cinco años en Monterrey se ha reforestado un área equivalente a la superficie de 22 canchas de futbol del estadio El Volcán de los Tigres, lo que ha evitado la emisión de 378 toneladas de dióxido de carbono; además, estas tareas fomentan la preservación de la flora y fauna local e impulsan actividades sostenibles como el reciclaje y cuidado del agua.