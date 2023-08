A la sombra | Andrés Manuel López Obrador

“En los pueblos donde se conserva más la cultura o las culturas originarias hay menos violencia; entre más culturas originarias se manifiesten, se expresen, se conserven, se preserven, menos violencia, porque en donde se conservan las tradiciones, las costumbres, la lengua, la organización social comunitaria, hay mucha más fraternidad, solidaridad, no hay robo, no hay agresiones, no hay violencia. Por eso, es muy importante preservar nuestras culturas”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizando la violencia que aqueja a Chiapas, que gobierna Rutilio Escandón.

Sin embargo, un día antes el propio mandatario había hecho un llamado a los habitantes de los municipios de Aldama y Chenalhó, en Chiapas, que mantienen un conflicto agrario que ha dejado hasta el momento 25 muertos, a reconciliarse y buscar la paz.

Su idealizada versión de los pueblos nobles y socialmente solidarios tampoco checa con lo que se reporta todos los días en todos los municipios de aquella entidad fronteriza y con nuestro reportaje especial de toda esta semana donde se ve de todo menos hermandad y pacifismo.

**

En la misma conferencia mañanera, el inefable doctor Hugo López-Gatell, siempre a contracorriente del sentido común, desestimó el llamado de la UNAM a volver a usar el cubrebocas en lugares cerrados o en reuniones de más de 30 minutos. Admitió que el número de contagios de Covid-19 ha aumentado, aunque matizándolo a un poco de variación en la intensidad. “Es importante no sobredimensionar, no exagerar la preocupación sobre algo que muy claramente y objetivamente presenta la universidad”, dijo el galeno.

**

Dicen los que saben que, para el próximo año, Morena, de Mario Delgado, perfila candidaturas masculinas para la Ciudad de México, Chiapas, Jalisco y Tabasco, donde tendría candidatos con fuerza, de tal manera que para Guanajuato, Morelos, Puebla, Veracruz y Yucatán estarían perfilando sólo mujeres, como marca la ley electoral.

Llama la atención la ciudad de México donde al parecer hay candidatas ya anotadas: Rosa Icela Rodríguez y Clara Brugada, que quedarían fuera por un caballero. Y Puebla, donde tres morenistas están desatados en pre-ante campaña: Alejandro Armenta, Ignacio Mier y Julio Huerta, cada uno con su respectiva corcholata de respaldo. De ser así como nos comentan, la candidata natural sería la ex alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera.

**

Bajita la mano y sin que muchos se dieran cuenta, la Comisión Permanente retiró ayer de su orden del día el ingreso de las propuestas presidenciales para magistrados del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, actualmente presidido por la magistrada Estela Fuentes.

Extraña la maniobra porque este periodo legislativo está diseñado justo para resarcir estos pendientes graves del gobierno, que mantiene con déficit de magistrados al tribunal, al que justo en noviembre rediseñaron al gusto de Palacio Nacional, y ni por eso se avanza en este tema que provoca a su vez un grave rezago en la impartición de justicia.