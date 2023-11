A la sombra | Andrés Manuel López Obrador

“Estamos garantizando la libertad de que todo mundo se exprese, se manifieste, pero también decir que hay mucho oportunismo, politiquería, porque algunos de los que vienen en la marcha, pues son de los partidos que están en contra de nosotros. No estoy inventando nada, no estoy levantando ningún falso. Quien convocó, entre otros, fue este señor Naranjo, del PRD, y otros simpatizantes de la señora Xóchitl Gálvez; pero, pues están en su derecho. Pero sí estamos nosotros haciendo nuestro trabajo y no van a faltar recursos”, dijo ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre la marcha de los de Acapulco que llegaron a Palacio Nacional a exigirle que no los ignore.

A la sombra…

De acuerdo con un estudio de Citibanamex, la asignación de recursos del Gobierno de México para la recuperación de Acapulco tras el huracán Otis es insuficiente y no está a la altura de las necesidades reales de la región. “A nuestro juicio, los recursos anunciados hasta el momento por el Gobierno, equivalentes a apenas el 0.2 por ciento del Producto Interno Bruto, parecen muy alejados de los necesarios para una reconstrucción total de la zona afectada, por lo que podrían implicar una recuperación muy lenta y parcial de la economía de Acapulco”, señalaron los analistas del banco. Lo malo es que esto puede ser tomado como una ofensa allá en Palacio, como politiquería u oportunismo.

***

A pesar de las promesas del presidente López Obrador de revitalizar Acapulco para Navidad, las cifras presentadas por Citibanamex sugieren una posible caída de hasta 40 por ciento en la actividad económica de las áreas más golpeadas por el huracán durante el último trimestre del año. Esta perspectiva contrasta con las estimaciones de otras entidades, como la agencia Fitch y cámaras empresariales, que proyectan pérdidas y costos de reconstrucción mucho más elevados.

***

Personal del sector salud ha urgido a que los gobiernos locales y federal tomen las medidas correspondientes para atender las necesidades médicas que se originaron en Guerrero luego del paso de Otis. Nos dicen que varios médicos y enfermeras se organizan para ir a jornadas voluntarias, sobre todo a comunidades rurales, para atender a los heridos y a quienes empiezan a presentar padecimientos derivados del desastre climatológico, por ejemplo dengue, hepatitis, conjuntivitis y enfermedades gastrointestinales.

***

Que los funcionarios en el pasado gobierno de Omar Fayad en Hidalgo siguen cayendo ante la justicia como parte de las investigaciones que la Procuraduría estatal sigue por el caso denominado “Estafa Siniestra”. Ahora, las autoridades lograron vincular a proceso a

Verónica Vizzuett Balderas, excoordinadora de planeación financiera de la Secretaría de Finanzas. Esto, presuntamente por haber desviado unos 12 millones de pesos a través de un contrato de prestación de servicios de informática, registrado con el número 056/2021, que nunca se llevaron a cabo.

***

Clara Luz Flores, la actual mandamás del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ha echado ojo al Senado, con miras a ocupar una curul por Nuevo León. Asegura que está lista para llevar su juego de la ejecución de políticas en el SESNSP a la liga mayor legislativa. Se ha ganado aplausos por jugadas como Puerta Violeta y la Policía de Justicia Cívica, que han sacudido la política de seguridad y le han valido para recibir reconocimientos como el de la Policía de Proximidad PROXPOL.

***

Pero el salto de la cancha ejecutiva a la senatorial es otro rollo. Ahí, Flores va a tener que demostrar que su visión de la seguridad y su toque humanístico no son solo para la foto, sino que realmente se pueden traducir en políticas de peso a nivel nacional. Y mientras ella intenta pasar de ser una jefa con logros en su oficina a una senadora que mueva las fibras del congreso, los críticos ya están con la lupa en mano, listos para ver si de verdad puede llevar su toque a las grandes ligas legislativas.