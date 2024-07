A la sombra / Andrés Manuel López Obrador

Que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ayer aceptó que lo traicionaron en Segalmex. “Yo creo que he padecido poco de traiciones, o las traiciones que hemos enfrentado no han tenido efectos nocivos. Hemos logrado revertir el daño de esas traiciones. Y en la política y en procesos de transformación siempre tiene uno que enfrentar a quienes se olvidan de los principios, quienes no le tienen amor al pueblo, quienes son oportunistas, convenencieros, sólo los mueve la ambición al poder y al dinero. No se vive en una sociedad perfecta, más cuando durante 36 años impusieron un modelo que tenía como objetivo principal lo material, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Por ejemplo, el caso del gobierno, no estaba el gobierno hecho para servirle al pueblo, el gobierno era un facilitador para el saqueo, para el robo, y así actuaban muchos funcionarios y se veía —regreso a lo mismo— como algo normal”.

A la sombra…

El mandatario se fue directo y se sinceró: “Una de las cosas que más lamento fue el fraude en Segalmex, porque era una nueva dependencia para apoyar a los productores del campo, muy parecida a Conasupo de los viejos tiempos, desde luego, buscando que no siguiera esos pasos de corrupción de Conasupo, pero con el propósito de ayudar a los productores. Entonces, en sus tiempos Conasupo fue muy combatida por los caciques, por los acaparadores, los ‘coyotes’, porque jugaba un papel de adquirir las cosechas —el general Cárdenas creó los precios de garantía para los productos del campo— y destruyeron por la corrupción a Conasupo. Pero no quiere decir que esa función no sea importante para apoyar a los productores, entonces creamos esta dependencia, Segalmex, y por descuido, mala suerte, se corrompen funcionarios, y lo lamenté mucho. Claro, están en la cárcel los responsables y no hay impunidad para nadie. Yo diría que esa es la mancha que me llevo, aun cuando enfrentamos esa corrupción sin tolerancia de ningún tipo”. Que es su única mancha.

***

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoe Robledo, se comprometió con Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, a consolidar el sistema de salud en México "desde la institución más noble de esta Patria". Tras su ratificación como titular del IMSS para el sexenio de Sheinbaum, Robledo emitió un pronunciamiento en redes sociales agradeciendo su nombramiento y recordando su decisión de renunciar a la candidatura a la gubernatura de Chiapas para continuar como director del IMSS. Dicen los que saben que anda contento, pues luego de que lo bajaron, pensaba que tendría que empezar desde cero su carrera política.





***





Sheinbaum calificó esta decisión como un ejemplo de la Cuarta Transformación y destacó los avances de Robledo en la consolidación del sistema de salud y la federalización del IMSS Bienestar. Robledo subrayó que México se encuentra en un proceso de consolidación de un sistema de salud público inclusivo y expresó su compromiso de acompañar a Sheinbaum en el fortalecimiento de las instituciones públicas, asegurando que cuenta con su total apoyo y energía para lograr un sistema de salud digno para el pueblo de México. Lo que dicen sus cercanos, de ambos bandos, es que no desean que al presidente López Obrador le entren las ganas de meter a la ecuación a Hugo López Gatell.

***

La alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, acusó un supuesto plan de la excandidata morenista Catalina Monreal para anular la elección con el pretexto de que cometió violencia política en razón de género, además de un rebase del tope de gastos de campaña. De paso, señaló una alianza de la familia Monreal con el magistrado zacatecano Armando Ambriz, presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, y el también magistrado Osiris Vázquez, para no sólo arrebatarle la alcaldía, sino para que no pueda volver a competir en un eventual proceso electoral futuro.

***

Ya hablando de la activista Alessandra Rojo de la Vega, dicen que en la Fiscalía capitalina cayó como balde de agua fría el amparo que promovió la defensa de los presuntos agresores, pues se acusaron supuestos actos de tortura e intimidación por parte de los ministerios públicos y elementos de seguridad. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de Rosario Piedra, así como en su homóloga capitalina ya estarían enterados del asunto, por lo que se esperan próximas recomendaciones luego de una revisión profunda de las declaraciones vertidas en el documento firmado por Juan David “N”.

***