A la sombra / Andrés Manuel López Obrador

“Amigas y amigos, como es sabido, estoy por terminar mi mandato y quiero confesar aquí, en la plaza principal del país, en la principal plaza pública de México, en este Zócalo donde tantas veces nos concentramos durante nuestra lucha por la democracia: me voy a jubilar con la conciencia tranquila y muy contento", dijo ayer ante cientos de seguidores Andrés Manuel López Obrador, en su último informe del sexenio.

La falta de consulta por parte de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, presidida por Octavio de la Torre, hacia otros sectores empresariales en la elaboración de sus propuestas para la Reforma del Poder Judicial ha generado un profundo malestar entre varios actores clave del ámbito empresarial. Nos cuentan que al proceder sin incluir la opinión de todos los involucrados, la organización ha ignorado las preocupaciones y perspectivas de una parte significativa del sector privado, lo que pone en duda la representatividad y legitimidad de sus propuestas. Y muchos tienen miedo de que se malinterprete esta postura que ni siquiera conocen bien.

Además, la decisión de CONCANACO de avanzar con sus propuestas sin un proceso de consulta adecuado crea una percepción de exclusión y falta de transparencia. Los empresarios que no fueron considerados en el proceso critican que la organización ha actuado de manera precipitada y con una visión limitada, lo que podría socavar los esfuerzos colectivos para evitar una reforma judicial como la está exigiendo López Obrador. Esta desconexión entre CONCANACO y otros sectores empresariales podría facilitar los golpes desde el poder a las cúpulas, al no contar con un respaldo amplio y cohesionado.

No es por ser mal pensados, pero resulta interesante, por decir lo menos, que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México haya decidido anular la elección en la alcaldía Cuauhtémoc ahora que Ricardo Monreal fue nombrado líder de la poderosa bancada morenista en San Lázaro. Desde junio pasado, la 4T, que llevó a Catalina Monreal como abanderada en esa plaza, había buscado echar abajo los resultados que dieron como vencedora a la aliancista Alessandra Rojo de la Vega; esto, con el supuesto apoyo de los magistrados Armando Ambriz y Osiris Vázquez, cercanísimos al hoy coordinador de los diputados cuatroteístas.

Los integrantes del Movimiento Ciudadano anduvieron muy movidos este fin de semana, pues el sábado hubo encerrona legislativa en un conocido lugar de la capital del país, donde los coordinadores de las bancadas, como Clemente Castañeda y Alejandra Barrales, definieron con sus compañeros las prioridades parlamentarias para las próximas semanas. Por cierto, además de que ya tomó protesta como senadora, Barrales Magdaleno también se hizo tiempo durante la mañana de este domingo para asistir al Congreso de la CDMX para acompañar a los representantes del denominado movimiento naranja.

Hace unos días Anthony Hatoum, CEO de BBB Foods Inc., empresa que se conoce por sus tiendas 3B, fue cuestionado por las variaciones del dólar y el golpe al peso. “A lo largo de nuestra trayectoria, ya hemos visto no dos, sino tres devaluaciones del peso”. Explicó que los costos de los insumos están bastante dolarizados en México, para la gran mayoría de los bienes que se venden. “Eso se refleja rápidamente en forma de inflación y precios a lo largo del tiempo. Y si tuviera que poner un marcador, siempre lo he visto ocurrir en el transcurso de 12 a 18 meses. Entonces, si es a corto plazo, no verás muchos cambios, pero si es a largo plazo, verás una inflación en los costos y, por lo tanto, vuelve a la cuestión de si se transfiere al cliente y con qué rapidez se transfiere”.