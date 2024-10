A la sombra / Andrés Manuel López Obrador

En su último acto como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador evitó saludar a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Norma Piña, en un gesto que subraya su prolongada confrontación con el Poder Judicial. Durante la ceremonia de transición de la titularidad del Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados, AMLO ingresó escoltado por legisladores de la Cuarta Transformación y, al llegar a la Mesa Directiva, saludó únicamente a Gerardo Fernández Noroña e Ifigenia Martínez, presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente, omitiendo a la ministra presidenta de la SCJN.

A la sombra…

En un acto simbólico, López Obrador besó la frente y la mano de Ifigenia Martínez antes de sentarse a su lado izquierdo, rodeado de simpatizantes morenistas como Ignacio Mier y Adán Augusto López, quienes subieron a saludarlo. Claudia Sheinbaum, sucesora de AMLO, tardó más en llegar a la Mesa Directiva, detenida por simpatizantes que pedían fotografías. Al alcanzar la Mesa, saludó a Fernández Noroña, Martínez y abrazó a López Obrador. Sin seguir el gesto de este último, Sheinbaum sí se acercó a la ministra Piña para darle la mano, sentándose posteriormente al lado derecho de Martínez, quien le entregó la banda presidencial.

***

Durante su primer discurso como presidenta de México, Claudia Sheinbaum dejó claro que su administración no retomará la estrategia de seguridad impulsada por el expresidente Felipe Calderón, señalando que esta "irresponsable guerra contra el narco" ha causado un daño significativo al país. La presidenta se comprometió a reducir los delitos de impacto y detalló que su enfoque en seguridad se centrará en cuatro ejes fundamentales: la atención a las causas sociales, con el objetivo de que los jóvenes mexicanos tengan acceso a sus derechos; inteligencia e investigación para mejorar la eficiencia de las fuerzas de seguridad; el fortalecimiento de la Guardia Nacional, enfatizando que su traspaso a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no implica una militarización; y la coordinación interinstitucional entre municipios, estados, el Ministerio Público y la Fiscalía General de la República, subrayando que la autonomía de esta última no debe interferir con la cooperación entre instituciones.

***

Comenzaron las nuevas administraciones en las alcaldías de la capital del país y, de forma sorpresiva, incluso los ediles emanados de la oposición han llamado a trabajar en conjunto con el próximo gobierno de Clara Brugada para echar a andar varios programas en beneficio de los habitantes de la metrópoli. En el caso de la Cuauhtémoc, donde Alessandra Rojo de la Vega asumió el mando después de pelear su triunfo por varios meses en los tribunales, se pidió abrir un canal de comunicación y cooperación tanto con la Jefatura de Gobierno como con la Presidencia que lidera ya Claudia Sheinbaum para implementar diversas estrategias en materia de seguridad y desarrollo social.

***

La Reforma Laboral, con la que se promueve una reducción de la jornada de trabajo a 40 horas, verá ya la luz durante la Presidencia que encabeza Claudia Sheinbaum. Aunque el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, dijo que no había todavía un proyecto avanzado en esa materia, lo cierto es que desde hace más de un año la iniciativa está terminada y lista para discutirse en el Congreso; situación que, parece, ocurrirá ya durante la presente Legislatura.

***

Javier Guerrero García, director de Operación y Evaluación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ha sido denunciado ante diversas instancias, incluyendo la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, y la Secretaría de la Función Pública, dirigida por Roberto Salcedo Aquino, según fuentes al interior de dichas dependencias. La denuncia es de alto nivel, ya que acusa a Guerrero García de orquestar un presunto esquema de desvío de recursos públicos dentro del IMSS, organismo dirigido por Zoé Robledo. En esta red de corrupción estarían implicados presuntamente otros funcionarios de la institución, como Miguel Ángel Alvarado Luna, Mauricio Zebadúa Santos, Carlos Lagunas Villagómez y Gerardo López Romo.