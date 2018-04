A la sombra | Andrés Manuel López Obrador

Ricardo Anaya le dijo a los Consejeros de Citibanamex, a puerta cerrada, que su objetivo no es atacar al PRI, al contrario, habló de patriotismo y de alianzas: “Esta no es una elección más, en esta elección realmente está en juego el futuro del país. Y está muy claro en los números que nuestra coalición es la única que le puede ganar a Andrés Manuel López Obrador y yo lo que espero es que haya sensatez. Que nos podamos sentar a la mesa a construir. Durante los próximos 65 días que restan de campaña no me voy a ocupar de andar peleando con el PRI, me voy a ocupar de contrastar con López Obrador, que es a quién le tenemos que ganar esta elección”. En ese momento los aplausos saturaron el salón.

Como aquí le hemos informado, el pasado viernes 27 de abril se llevó a cabo la Reunión Plenaria de Consejos Consultivos de Citibanamex, que encabeza Ernesto Torres Cantú, con los tres candidatos punteros. Al final, los aplausos se los llevó el del Partido Acción Nacional (PAN). Fue al que le aplaudieron con más ganas y más. Anaya fue quirúrgico en sus respuestas.

Leonardo Curzio, el presentador en la reunión con los candidatos, insistió con el tema de la alianza PRI-PAN, y Anaya reiteró: “La ruta es la de sumar esfuerzos (...) Yo estoy absolutamente abierto a construir, con quienes haya que construir, para ganar esta elección”. ¿Así o más claro?

José Antonio Meade no despertó muchas emociones, ni para bien, ni para mal. Tal vez las mayores carcajadas surgieron cuando Leonardo Curzio le dijo que ya era más rico después del debate, pues Andrés Manuel López Obrador ahora le debe dos departamentos. “Y no me los quieren dar”, atajó Meade.

“Yo llevo deslindándome de ese pasado toda mi vida”, dijo Meade cuando el doctor Curzio le preguntó por qué no rompe ABRAHAM SOLÍS con el PRI abiertamente, con ese halo de corrupción que arrastra, para atrapar el voto de toda esa gente que está esperando eso, que mande una señal clara contra el partido. Y acto seguido, comenzó a hablar de Banrural…

A la sombra de las declinaciones y el voto útil, le preguntaron a Meade por Anaya, y así respondió: “Yo conozco a Ricardo, desde hace mucho tiempo. Lo conocí cuando presidente en el Congreso, me parece una gente inteligente, me parece una gente talentosa… es una cosa interesante yo creo lo que sucede alrededor de las propuestas…”. Y de pronto, empezó a hablar... ¡del ingreso básico universal!

“El pueblo no es tonto, tonto el que piensa que el pueblo es tonto. Ahora están nerviosos, estamos muy arriba, más de 20 puntos en las encuestas, y han intensificado la guerra sucia. Sí me la esperaba, pero están mostrando el cobre.

Están actuando de manera inmoral. Yo aprovecho, porque seguramente hay medios de información, para decirle a los que están aportando dinero a la guerra sucia, que no malgasten su dinero, que no les va a funcionar, que no es negocio”, dijo ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, ante los Consejeros de Citibanamex, y se hizo un silencio incómodo.