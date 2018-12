A la sombra | Andrés Manuel López Obrador

Foto: Alejandro Oyervides

“Y yo entiendo, pues, que va a generar algunas molestias, pero como se pone en los letreros cuando se están componiendo las calles: disculpe las molestias que estas obras ocasionan. El cambio va”, dijo durante su segunda conferencia matutina en Palacio Nacional el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Hizo énfasis en que los servidores públicos que se rehúsen a acatar la reducción de sueldos, pueden trabajar en el sector privado.

***

Que los de la Iglesia La Luz del Mundo, esa que fundó Eusebio Joaquín González y que presume millones de seguidores, principalmente en Jalisco, convocó hoy a una conferencia de prensa. No necesariamente se hablará de la asociación religiosa, el tema central es Andrés Manuel López Obrador. Dicen sus voceros que expondrán su postura y acciones que tomarán ante las decisiones y alcances del nuevo gobierno mexicano.

***

Una alerta más se encendió entre inversionistas nacionales y extranjeros, dicen que los que andan haciendo mucho ruido al respecto son los de Infraestructura Energética Nova (IEnova), antes Sempra Energy, que encabeza Carlos Ruiz Sacristán. Que andan muy molestos y más que preocupados porque el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), suspendió la cuarta subasta de contratos de compraventa de energías limpias, proyectada para el 18 de diciembre. Citibanamex, de Ernesto Torres Cantú, recuerda que en la subasta había precalificadas 34 compañías, con 396 proyectos, así como cinco potenciales compradores privados: Iberdrola, Engie, Cemex, Fenix y Tuto Energy, que solicitaban aproximadamente 30 por ciento de la capacidad total a subastar. “La suspensión probablemente será vista negativamente por los inversionistas”, dicen los analistas del grupo financiero.

***

Desde la Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos (Pemex), Enrique Zazueta Morineau nos manda a decir que hicieron una búsqueda exhaustiva en la cuenta de correo electrónico institucional que tenía el Director General de Pemex, Emilio Lozoya, en el periodo comprendido entre 2012 y 2016. Pero no localizaron ningún e-mail. Dice que todo lo borró. “Conforme eran atendidos los correos los mismos eran depurados de la cuenta de correo institucional, aunado a que con la designación de nuevos directores generales de Petróleos Mexicanos, la cuenta de correo institucional de Emilio Lozoya ya no se encuentra activa, motivo por el cual no fue posible localizar la información solicitada, por lo que mediante oficio DG-ST-094-2018, se solicitó al Comité de Transparencia confirmar la inexistencia total de la información requerida, y dicho Comité de Transparencia confirmó la inexistencia en su Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria celebrada el 29 de noviembre, se adjunta el acuerdo para pronta referencia”.