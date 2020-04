A la sombra | Andrés Manuel López Obrador

Foto: Luis Calderón

“Las calificadoras. ¿Por qué en estos momentos —además, que no hay normalidad económica, porque hay mucha inestabilidad en mercados reducen la calificación de los países, no sólo de México? Descalifican, no estoy de acuerdo con eso. Entonces, respeto todas las decisiones que se toman, pero también, como ya esto cambió, sus parámetros ya no son la Biblia, como era antes, al menos en el caso de México”, dijo el presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, cuando le preguntaron el fin de semana por la baja de calificación de Pemex, que hizo Fitch.

***

Que el gobierno de la cuarta transformación puso en marcha un programa para apoyar a los trabajadores de los destinos turísticos de playa que, por la emergencia sanitaria del Covid-19, dejaron de percibir recursos por la ausencia de visitantes.

***

En específico, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Bienestar y a la Secretaría de Agricultura coordinarse para hacer llegar dinero al personal que vive de las propinas en estados como Guerrero, Quintana Roo, Baja California y Oaxaca, esto para que puedan comprar alimentos y productos de primera necesidad en las unidades móviles de Segalmex, mismas que empezaron a llevar a esas zonas productos de la canasta básica a los precios más bajos del mercado.

***

Nos cuentan que, entre los documentos que sirven como base a la investigación que hace el gobierno de Donald Trump contra Nicolás Maduro por diversas violaciones a los derechos humanos, se encuentra un expediente que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda mexicana hizo por allá de 2018.

***

Resulta que el organismo que lleva Santiago Nieto detectó las transacciones que empresas ligadas al gobierno venezolano realizaron para comprar despensas en México y luego revenderlas a más del doble de su valor real a la población pobre de Venezuela, por lo que, nos confirman, se ordenó bloquear casi veinte cuentas bancarias de personas y empresas involucradas en dichas irregularidades.

***

Héctor Madero Rivero, director general de Actinver, una de las principales instituciones de banca privada y banco de inversión de nuestro país, pensaba que 2019 fue un año de retos para México, sin crecimiento económico. Pero que este año, como en cualquier segundo año de sexenio, habría más crecimiento derivado de un gasto de gobierno más eficiente, mayor inversión por la entrada en vigor del T-MEC y una política monetaria menos restrictiva. Claramente, igual que cientos de empresarios, se equivocó.

***

El viernes pasado, Actinver Casa de Bolsa hizo pública la renuncia de su director, Fernando Pérez Pérez. “Por así convenir a sus intereses, con efectos a partir de esta fecha y a quien se le agradece las funciones desempeñadas”, explicó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el encargado de la relación con inversionistas Enrique Covarrubias Jaramillo. Por sus resultados, Pérez Pérez fue ascendido a Director General Adjunto de la Banca Privada dentro del Grupo Financiero.

***

José Pedro Valenzuela Rionda, informaron a la BMV, actuará a partir de esta fecha como Director General de la Emisora. “El señor José Pedro Valenzuela Rionda cuenta con una amplia experiencia y trayectoria en el sector bursátil y bancario, desde hace más de 15 años ha desempeñado diversos cargos de primer nivel en Grupo Actinver”.