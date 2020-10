A la sombra | Andrés Manuel López Obrador

Foto: Alejandro Oyervides

Al iniciar el año la terna enviada por el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR al Senado, para integrar la Sala Anticorrupción fue rechazada. Pero todo indica que la nueva propuesta revisada con mayor detalle en Palacio Nacional para consolidar la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no encontrará oposición en la Cámara Alta. Los enterados nos aseguran que la trayectoria de Natalia Téllez Torres, Celia Maya García y Alberto García González bastará para lograr consenso entre los legisladores, y para designar a la brevedad a los magistrados responsables de determinar las sanciones derivadas de daños y perjuicios a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos.

***

Nos reiteran que a los once alcaldes morenistas en la Ciudad de México, donde gobierna Claudia Sheinbaum, ya les leyeron la cartilla y les dijeron que se pondrá lupa sobre sus gestiones, los gastos en las demarcaciones, las acciones para mejorar la seguridad y el cumplimiento de las promesas de campaña.

***

Lo anterior, insisten los que saben, porque la cuatroté no está dispuesta a perder ninguna de las alcaldías que ya gobierna y se propuso ganar al menos dos plazas más. En resumen, los funcionarios capitalinos tendrán que meter el acelerador para entregar buenos resultados si quieren repetir como candidatos de Regeneración Nacional en las próximas elecciones de 2021.

***

Que él mismo lo dijo: El que madruga… sale bien librado de las manifestaciones que secuestran al Senado de la República. Ricardo Monreal, el líder de la Cámara Baja, fue uno de los cinco legisladores que logró ingresar a la sede senatorial, secuestrada este martes por integrantes de la Marina Mercante y beneficiarios de algunos de los fideicomisos, que obligaron a suspender la sesión parlamentaria en la que comparecería el titular de la SRE, Marcelo Ebrard.

***

Los plagiarios de la sede de la Cámara Alta no se movieron y su intención era no hacerlo hasta que Monreal los recibiera. Estos grupos que con mantas y pancartas bloquearon los accesos del Senado, pretendieron encerrar y acorralar a Ricardo Monreal para que influyera en la modificación a la minuta sobre la desaparición de los fideicomisos. Al final, nadie les hizo caso y se fueron.

***

El que continúa presionando a sus amigos es Mario Delgado. Hoy más que nunca solicita que le paguen favores del pasado, o que le adelanten apoyos a cambio de un futuro en el que él se moverá en Morena con todo el poder. Ayer, además de andar regalando escapularios con la imagen de López Obrador en busca de simpatías en las calles, un grupo de empresarios anduvo moviendo mensajes en las redacciones en contra de Porfirio Muñoz Ledo.

***

“Porfirio se hace el que no sabe de estadística y dice que ganó por uno o dos votos y no hay más. Quizá se hace el que nunca supo que es una encuesta y no una elección. Es decir, la muestra es representativa, hay un margen de error, existe el empate técnico y además se deben cotejar los datos de las tres encuestadoras que, por cierto, dos de ellas dieron el triunfo a Delgado(Parametría y Covarrubias), mientras que la de Ulises Beltrán (BGC) tuvo una marcada diferencia favoreciendo al octogenario”. Mientras esto argumentan, se enojan cuando uno les dice que parecen tribus del PRD. O algo peor...