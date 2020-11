A la sombra | Andrés Manuel López Obrador

Foto: Alejandro Oyervides

“Ahora, me dicen: ‘A ver mójese’, pues no me puedo mojar nada más por la foto. No, estoy haciendo lo que corresponde, que eso ayuda más”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa mañanera este lunes 16 de noviembre. “Además, les digo a mis paisanos, nada más para tomarme la foto me mojo, me enfermo y qué se gana con eso, o que no guarde yo la sana distancia, me enferme de Covid, pues tampoco”.

***

Este fin de semana, el Partido Acción Nacional en Puebla, liderado por Genoveva Huerta, anunció que denunciará ante la autoridad electoral al operador del programa social “Estamos Contigo”, Eric Cotoñeto, y al primo del gobernador Miguel Barbosa, Jaime Barbosa, por presuntamente condicionar votos para Morena en 2021 a través de apoyos y tarjetas de descuento. La queja del blanquiazul se hará ante instancias locales y federales y, dicen, podría incluso alcanzar al titular del Ejecutivo estatal debido a que existen audios y videos en donde ambos se identifican como operadores políticos del mandatario morenista.

***

Cuentan que la alianza entre Félix Salgado y Beatriz Mojica rumbo a la gubernatura de Guerrero estaría pendiendo de un hilo tras conocerse que el exsenador tiene una carpeta de investigación abierta por violencia sexual contra una mujer. Lo anterior, dicen por aquellas tierras, porque en las encuestas se comenzó a notar que llevar a cuestas semejante acusación le restaría varios puntos a Mojica Morga ante el electorado y, sobre todo, ante el público femenino que la respalda.

***

La sociedad civil no se arredra ante la pretensión presidencial de concentrar el discurso anti corrupción en el país. Tanto, que el académico Mauricio Merino será quien funde y encabece el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara.

***

Es un convenio con el CIDE y el apoyo de 22 universidades de todo el país, para dar seguimiento a este fenómenos que, ciertamente, es un cáncer en México, pero que requiere de algo más que voluntarismo personalista para resolverlo.

***

Se requieren estudios, seguimiento serio y trabajo de transparencia gubernamental. Por cierto que esta nueva encomienda de Merino no demerita lo que ha hecho en Nosotrxs, iniciativa de soluciones ciudadanas que ya se ha consolidado y se mantendrá funcionando como hasta ahora.

***

Por cierto, Mary Anastasia O´Grady le manda a decir al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde The Wall Street Journal, que si quiere acceso libre a Estados Unidos y Canadá, es decir, que los golpes impositivos no toquen a este país, la competencia en el sector energético tiene que convertirse en parte de su vocabulario. Lo cierto es que desde acá, lo debe saber bien Anastasia, no le hacen caso a los textos que en ese diario se publican, ni en el Financial Times o la revista The Economist. Así que gracias, pero who cares.