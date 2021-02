A la sombra | Andrés Manuel López Obrador

“Yo recuerdo cuando lo del movimiento feminista del año pasado. Ahí se metieron hasta los conservadores, se disfrazaron de simpatizantes del movimiento feminista, los más reaccionarios, retrógradas, los más contrarios a las libertades, los más autoritarios aparecieron; pero no era ese propósito, no era defender los derechos de las mujeres. No estoy diciendo que todas las mujeres actuaban así, pero sí se metieron porque estaban en contra de nosotros, porque están en contra de nosotros”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado por defender a Félix Salgado Macedonio. ¡Ya chole! ¡Ya chole!

***

Por más que los partidos políticos, entre ellos Morena por cierto, intentaron bloquear los parámetros de equidad de género impulsados desde el INE, la realidad los ha alcanzado y, más allá de las obligaciones que les impuso el Trife, para integrar el 50 por ciento de sus candidatura con mujeres, la sociedad ya les dejó claro que no podrá haber campaña política que no tome en cuenta la fuerza de la población femenina o que no considere un discurso específico para esas votantes.

***

Ahí esta el caso del estado de Guerrero, en el que Morena ha puesto en riesgo un gubernatura que tenía ganada, por postular a un candidato, Félix Salgado Macedonio, que se vincula con la violencia de género. El de San Luis Potosí, donde las morenistas aún reclaman a Mario Delgado la postulación de Mónica Rangel como una candidata a modo para asegurar la victoria de Ricardo Gallardo, y el que le platicamos aquí de Baja California, en donde Jorge Hank Rhon decidió capacitarse en temas de género para enfrentar a la ex miss universo Lupita Jones y a la alcaldesa de Mexicali, Pilar Ávila.

***

Por cierto, uno de los proyectos prioritarios del gobierno de Jaime Bonilla en Baja California es el Tren Interurbano Tijuana-Tecate, cuya primera etapa para la adecuación de la vía férrea y operación fue adjudicada al consorcio encabezado por Citcocomex Group y FMI Proyects. No obstante, esto despertó alarmas pues fuentes cercanas al proceso advierten que, para hacerse del fallo, el primer grupo presentó documentos apócrifos y no pudo comprobar su experiencia en la operación de trenes y del Responsable Técnico.





***

Llama aún más la atención que pese a esto Citcocomex fue el único participante que llegó al final de la licitación que estipula una inversión de dos mil 836 millones de pesos y una concesión de 30 años. A la fecha, queda pendiente el visto bueno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de Jorge Arganis, que deberá revisar con lupa.

***

Ahora que se restableció el servicio en el Metro de la Ciudad de México tras el incendio en el centro de control de Delicias, el PAN capitalino pidió que la directora Florencia Serranía y el gobierno de Claudia Sheinbaum retomen la aplicación de medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19 entre los usuarios.

***

En específico, los diputados locales Jorge Triana y Federico Döring llamaron a instalar dispensadores de gel de buena calidad y reiniciar la entrega de cubrebocas al interior del STC Metro. Además, invitaron a Serranía Soto a retomar el combate a la clonación y recarga clandestina de tarjetas, así como a los denominados vagoneros.