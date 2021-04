A la sombra | Andrés Manuel López Obrador

Que el presidente Andrés Manuel López Obrador le encargó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, darle un giro a la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, para revalorarlo y entregarlo realmente a personajes que se han destacado en la materia y no por amiguísimos. Bajo esa tónica, nos comentan, en conjunto con la titular de la CNDH, Rosario Piedra, trabajó para darle este jueves el reconocimiento a Rosa María Álvarez González, una destacada feminista y defensora de los derechos humanos a nivel internacional.

***

En el estado de Tamaulipas, los autollamados fundadores del Movimiento de Regeneración Nacional, encabezados por César Ricardo Campos, anunciaron que presentarán ante la autoridad electoral más de 300 impugnaciones relacionadas con el actual proceso, algo que se está haciendo ya costumbre en el resto del país.

***

Lo peculiar de este suceso es que los mencionados recursos legales se presentarán contra su propia candidata a la alcaldía de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, a quien se le acusa de no representar los intereses de su partido y, sobre todo, de no ser habitante siquiera de esa localidad; pues la aspirante, reside en Nuevo Laredo, Texas.

***

Ya que las enfermedades metabólicas suelen detonar las complicaciones por Covid-19, la bancada del PRI en Nuevo León presentó ante el Congreso local una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Salud, que permita considerar a estos padecimientos como un problema grave de salud pública, toda vez que se estima que afectan hasta al 30 por ciento de su población.

***

La propuesta contempla que las autoridades locales implementen políticas que integren un esquema de diagnóstico y tratamiento oportuno, promuevan campañas de concientización e impulsen, a través de la academia, el desarrollo de nuevos medicamentos para su prevención y tratamiento.

***

Que el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Daniel Becker, anda muy optimista. Para muestra, una declaración: “A la luz de la información que tenemos hoy la respuesta es sí, ya pasó lo peor. Seguramente veremos un crecimiento que empiece a repuntar a partir del segundo semestre de este año”. Se refería a la pandemia.

***

"No pueden estar viendo temas de salud mental quienes no están capacitados para ello, si no tienen personal, nosotros podemos ayudarlos, en Aguascalientes tenemos profesionales. Instituciones ya hay, gente ya hay, no puede ir personas que no están capacitados. No se trata de discriminar, hay realidades”, comentó la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado. Es de los pocos políticos que se atreven a pedir la renuncia del titular del INSABI, Juan Antonio Ferrer. ¿Le harán la vida imposible? Nos referimos a Martha…

***

De último minuto nos informan que un juez federal con sede en la Ciudad de México, otorgó una suspensión definitiva al ex rector de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, contra la orden de aprehensión que libraron en su contra. Investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) involucran a Vera en presuntos delitos de delito de delincuencia organizada y lavado de dinero por un monto de 77.8 millones de pesos en el caso de la llamada Estafa Maestra.