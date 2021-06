No desaprovechó el balón que le pusieron en la mañanera ayer. “Ah, el de la transparencia. Sí, son de estos organismos que crearon para simular que iban a combatir la corrupción y que iba a haber transparencia. Son organismos que deberían desaparecer, cuestan mucho y no sirven de nada. Creo que ese organismo cuesta como mil millones de pesos al año y se dan la gran vida los jefes. No sé si son de los que se ampararon y deben de ganar más que el presidente. Eso es lo que puedo decir”, señaló ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Dicen los que saben que la transparencia sigue siendo uno de los dolores de cabeza de la Cuatroté, que nomás no quieren aceptar que deben ser honestos con los mexicanos.

***

Ante los ataques hacia la prensa emitidos desde el Palacio Nacional, varios se preguntan en dónde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de Rosario Piedra, y por qué no ha realizado un pronunciamiento al respecto. Por lo mientras, dicen que algunas organizaciones internacionales pusieron ya atención en el tema, al recordar que hace un par de años, 17 diferentes organismos dedicados a la defensa y promoción de la libertad de expresión e información advirtieron que en México existe una crisis por el aumento de agresiones contra periodistas.

***

Que en el Estado de México los principales dirigentes de Acción Nacional ya van de la mano rumbo al cambio de legislatura y de gobiernos municipales, se lo adelantamos porque Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de Huixquilucan y diputado local electo, ya se sentó con Anuar Azar, hoy coordinador de los albiazules en el Congreso mexiquense y diputado federal electo.

***

Su objetivo, según se comenta, es fortalecerse como partido, por lo que ya se vislumbran próximos anuncios para dar a conocer que Azar Figueroa liderará al Comité Directivo Estatal del PAN; aunado a que Vargas del Villar coordinará las acciones de la bancada en el Congreso local, sin olvidar también se perfila como una de las cartas más sólidas de camino a los comicios por la gubernatura en 2024.

***

Sobre la contienda del pasado 6 de junio es pertinente traer a la memoria que, la fuerza política comandada a nivel nacional por Marko Cortés se posicionó de nueva cuenta en municipios del llamado corredor azul como Toluca, Metepec, Huixquilucan, Naucalpan, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca, Cuautitlán y Atizapán, entre otros, al competir en coalición con el PRD y el PRI. Pero siguen sin hacerle contrapeso a Morena.

***

Aunque el gobernador Miguel Barbosa aseguró esta semana en una de sus conferencias matutinas que su gobierno no tiene interés en meterse en la renovación de la rectoría de la BUAP, el mandatario morenista no ha perdido la oportunidad de dar sus opiniones sobre el perfil que deberá llegar a dirigir la máxima casa de estudios de Puebla. El actual rector, Alfonso Esparza, dejará su encargo en octubre próximo, por lo que desde enero ha enviado diversos mensajes a la comunidad universitaria para asegurar que son ellos los únicos que pueden decidir quién llevará la responsabilidad de dirigir la institución.