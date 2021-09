A la sombra | Andrés Manuel López Obrador

“Aprovecho para recapitular: récord histórico en remesas; récord histórico en inversión extranjera; récord histórico en incremento al salario mínimo; récord histórico en no devaluación del peso; récord histórico en no incremento de deuda; récord histórico en aumento del Índice de la Bolsa de Valores; récord histórico en las reservas del Banco de México. Está como para decir a los cuatro vientos, presumir. Pero no he terminado, lo que acabo de decir es como para decir a los tecnócratas neoliberales: tengan para que aprendan”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante el Tercer Informe de Gobierno, el miércoles 1 de septiembre del 2021.

A la sombra...

Que ante la cada vez más posible pérdida del registro del Partido Encuentro Solidario, los candidatos que ganaron la elección bajo esas siglas en Baja California decidieron dejar sus filas para crear una nueva asociación denominada “Somos Más”. La desbandada, por cierto, cayó en un muy mal momento para el instituto político que aún dirige Hugo Eric Flores, pues nos aseguran que la apelación que harán ante la autoridad para que el PES no sea disuelto incluirá la alta participación que lograron en aquel estado, donde su abanderado para la gubernatura Jorge Hank los colocó como la segunda fuerza política, solo por debajo de Morena.

***

Nos cuentan que en el Instituto Nacional Electoral, de Lorenzo Córdova, van a poner el ejemplo y aplicar también el principio de paridad que impusieron en las gubernaturas y en el Congreso en la distribución interna de las diversas comisiones. Según nos dicen, ahora que los consejeros electorales se están repartiendo las presidencias de las diferentes áreas del instituto para un nuevo periodo, éstas deberán quedar al mando de igual número de mujeres que de hombres y serán rotadas para que ninguno eche raíces en una sola comisión.

***

Vaya revuelo que han causado al interior del partido los morenistas Armando Zazueta Hernández, delegado de programas sociales en Jalisco, y Alejandro Peña Villa, quien fungiera como delegado especial para la conformación de Comités de Defensa de la 4T. Estos dos personajes hoy en día arrastran una importante desaprobación, al grado que varios militantes de Morena entregaron la tarde del martes 31 de agosto, tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, como al dirigente nacional del partido, Mario Delgado, una carta con 15 mil firmas para solicitar su inmediata destitución.

***

El principal reclamo viene luego de que se señala a este binomio como los principales responsables de los malos resultados que tuvieron en las pasadas elecciones en dicha entidad y de haber estado al servicio de particulares del propio gobierno que comanda Enrique Alfaro. Así, el grupo de quejosos argumenta que ha recogido cualquier cantidad de testimonios que acusan que los programas federales estuvieron al servicio de otros partidos como Movimiento Ciudadano.