A la sombra | Andrés Manuel López Obrador

"La relación entre España y México es una relación estratégica que va más allá de declaraciones verbales súbitas", dijo el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares. "Habría que preguntarle al presidente López Obrador qué es lo que ha querido decir".

Por cierto, nos aseguran que el presidente de México ya luce furioso en las mañaneras, y además de pedir una pausa en sus relaciones con España, sugirió que Carlos Loret de Mola publique cuánto gana. Tira para todos lados.

Pero sabemos de buenas fuentes que los accionistas de LatinUS protegieron muy bien la estructura corporativa de esta organización que “parece” que trae campaña en su contra, por lo que será casi imposible dar con los verdaderos patrocinadores.

Sin embargo, en Palacio Nacional se comenta que ya ordenaron revisar los negocios de Alexis Nickin Gaxiola, yerno de Roberto Madrazo. A este joven empresario del sector salud le cobrarán a corto plazo, nos dicen, las facturas por los casos de corrupción de la 4T que han ventilado.

Dicen los que saben que las autoridades judiciales y fiscales tienen en la mira a Pablo Lemus Navarro, alcalde de Guadalajara, a la empresa Integradora de Apoyo Municipal y a la arrendadora de Luis Humberto Montaño, Lumo Financiera del Centro, por un presunto fraude que superaría los 400 millones de pesos.

Que luego de que el Partido Acción Nacional, de Marko Cortés, denunciara ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) los presuntos hechos de corrupción, los encargados del órgano se aprestan a revisar el contrato CO/256/CV/2021-CSP. Se habla hasta de empresas fachada. ¿Será posible eso en este gobierno que aborrece la corrupción?

Por cierto, rumbo al 2024 el PAN y su dirigente nacional ya empiezan a mover las fichas para llegar fortalecidos e incluso el partido ya está creciendo en la intención del voto de acuerdo con encuestadoras y es que la gestión del michoacano es bien vista.

En este sentido cabe resaltar que el senador Gustavo Madero tendrá una intensa labor desde la Comisión del Programa de Acción Política de Acción Nacional, pues ahora que se incorporó no hay duda que aportará mucho para definir la cara que se dará en las elecciones presidenciales del 2024, pues cuenta con una vasta experiencia como expresidente del blanquiazul, excandidato al gobierno de Chihuahua y como ex coordinador de los senadores panistas. ¿Les alcanzará?

¡Ayuda! es lo que piden los restauranteros, tenderos y prestadores de servicios por la puesta en marcha de los Reglamentos de la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Quintana Roo, ya que sin duda esto traerá afectaciones adicionales, aparte de las que ya han estado sufriendo durante muchos meses debido al Covid-19 y los asesinatos, y no sólo económicas, sino de operación para poder cumplir con las medidas estipuladas en dichos reglamentos.

Parece que los tiempos para llevar a cabo esta implementación no fueron bien revisados por las autoridades, ya que no consideraron las posibles afectaciones y costos que esto generará en la economía local, no solo del sector turístico, sino del estado en general. Sería bueno que el Secretario de Ecología y Medio Ambiente, Efraín Villanueva Arcos, se acercara con este gremio para calmar las aguas y no hacer olas, antes de que el gobernador Carlos Manuel Joaquín González tenga que hacer la chamba del Secretario.