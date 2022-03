A la sombra | Andrés Manuel López Obrador

“Y que no digan de que acaparamos ¿no? el manejo de la información, porque nada más pongan el radio, ahora que van a su carro los que tienen vehículo, o en el transporte público, si van escuchando la radio, noticias, y cámbienle, cámbienle, cámbienle, cámbienle, todas las estaciones en contra, todas en contra. Aclaro una cosa: sobre todo en la ciudad. La radio, que era la campeona de la libertad, se echó a perder por completo, se sesgó, ahí están los comentaristas, todos, todos, todos en contra, todos, no hay equilibrio de nada absolutamente”, dijo el presidente de México ayer. Es decir, siente que todos en la radio están en su contra, no solamente los de los periódicos. Parece que extenderá sus acusaciones… parece que está muy enojado..

A la sombra…

El embajador ruso Viktor Koronelli, al presentarse ante el Grupo de Amistad en la Cámara de Diputados, señaló que Rusia está enfrentado a una campaña mediática sin precedentes, que en las redes sociales se multiplican las noticias falsas sobre la operación especial de las fuerzas armadas rusas contra Ucrania. En resumen, se hizo la víctima, al hablar de la invasión de su país y las amenazas que ha lanzado al mundo Vladimir Putin.

***

Mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aterrizaba en Bruselas, para negociar más alianzas en contra de Rusia por su invasión a Ucrania, en México las altas autoridades de este país seguían demostrando que esta es una gran aldea y no precisamente global.

***

“Se utilizan videos y fotos que nada tiene que ver con el conflicto”, dijo el ruso, sin mencionar que los reportes de reporteros independientes señalan que los están persiguiendo en Ucrania, para evitar que salga información que no le conviene al gobierno de Putin. Además, las penas por supuestas fake news en Rusia son intimidantes. Se dice, al menos en su territorio, lo que quiere escuchar su líder.

***

“Respetamos mucho la posición demostrada ya varias veces, por el señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard, que México nunca va unirse con las sanciones ante Rusia y que nunca a pesar de las peticiones del gobierno de Ucrania, nunca va a suministrar armamento a Ucrania”, dijo ayer el embajador de Rusia en México, Viktor Koronelli. “México es de los países que nunca van a contestar yes, sir”, aseguró en la instalación del grupo de Amistad México-Rusia, encabezado por el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya.

***

En la Cámara de Senadores se va a revisar, con lupa, la minuta para regular el crédito de nómina con cobranza delegada, con la que un patrón podrá descontar del sueldo a un empleado para realizar los pagos parciales correspondientes a un crédito.

***

El documento que se analizará en varias mesas de diálogo en el Congreso pretende también vigilar el no sobreendeudamiento de los trabajadores, promover la competencia de los créditos que ofrezcan las mejores condiciones y permitir que los empleados decidan con qué institución financiera contratar un préstamo. Medidas que no están contempladas en el texto aprobado recientemente en la Cámara de Diputados.

***

Que los que pensaban que la caída de Sandra Cuevas como alcaldesa de la Cuauhtémoc era un golpe para el grupo encabezado por el senador Ricardo Monreal, parece que estarían muy equivocados, pues dicen que el legislador es uno de los más enojados con quien alguna vez fuera su aliada. Los enterados aseguran que la depuesta funcionaria, quien representó la alianza PAN-PRI-PRD, cortó el contacto con el zacatecano que impulsó en el pasado su carrera política, e incluso dejó de tomarle las llamadas.