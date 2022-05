A la sombra | Andrés Manuel López Obrador

Luego de la humillación que vivieron algunos militares en Michoacán en redes sociales, y en la vida real también, hubo una explicación oficial de la política de seguridad amloísta que despertó mucho malestar. “Les decían a los oficiales del Ejército, de la Marina: ‘Ustedes hagan su trabajo y nosotros nos hacemos cargo de los derechos humanos’. Eso cambió, además, porque cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la Defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos”, dijo ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

A la sombra…

“Estaban muy acostumbrados porque era el pensamiento dominante, el de enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal, como si se pudiese apagar el fuego con el fuego, es la ley del talión: diente por diente, ojo por ojo; y nosotros decimos: no, porque nos vamos a quedar todos chimuelos y tuertos, ciegos, no, no, no”, siguió el mandatario desafiando a los que piensan que se necesita un México más seguro.

***

Hablando de abrazos y no balazos y pongan la otra mejilla, nos cuentan que en San Luis Potosí, de Ricardo Gallardo, andan muy movidos de cara al 2024. Los que saben aseguran que al mandatario ecologista ya siente que le quedó chica la silla del Ejecutivo estatal, por lo que, entre su equipo cercano, están trabajando para pavimentar un eventual camino rumbo a la presidencia de la República, como abanderado del Partido Verde.

***

El extitular de la UIF, Santiago Nieto, participó este jueves en el foro “Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; su persecución como tarea de Estado y la presentación del Sistema Local Anticorrupción", que tuvo lugar en Nayarit, de Miguel Ángel Navarro.

***

En el evento, el otrora funcionario cuartotransformista detalló las herramientas que se tienen en la actualidad para combatir los recursos de procedencia ilícita y, al mismo tiempo, resaltó la importancia de que los estados tengan sus propias unidades de inteligencia financiera para combatir este tipo de ilícitos desde el ámbito local.

***

Muchos tuvieron que cerrar. La pandemia también afectó a las empresas y algunas de ellas tuvieron que implementar estrategias especiales para enfrentar el problema sanitario entre su personal y tener el menor impacto posible en su actividad productiva.

***

Ese fue el caso de Altos Hornos de México, de Luis Zamudio Miechielsen, la siderúrgica mexicana más grande del país, ya que los registros de la empresa muestran que durante la pandemia y hasta el mes de marzo pasado, en AHMSA y subsidiarias se contagiaron cinco mil 725 trabajadores, de los cuales se lamentó el fallecimiento de 36 personas (el índice de mortalidad en la siderúrgica fue de 0.63 por ciento).