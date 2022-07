A la sombra | Andrés Manuel López Obrador

Que en Palacio Nacional cayó de peso la publicación de The New York Times sobre la presunta mala gestión de los programas sociales de la 4T, lo que impediría garantizar que el dinero llegue a quienes verdaderamente lo necesitan o que se gaste de manera efectiva. Antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador acuse al diario estadounidense de neoliberal, salinista, conservador y fifí, habría que ver que también el Coneval detectó fallas y “áreas de oportunidad” en más de 60 programas, sobre todo en los que aplican y administran la SEP, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Salud.





***





Aunque no todas las caras reaccionaron con sonrisas, cuentan que al interior de la denominada alianza “Va por México” ya se puso sobre la mesa una posible invitación al todavía morenista Ricardo Monreal para ser el candidato a la presidencia de la República en 2024. Esto, dando por hecho que el senador no tendría posibilidad de ser el abanderado de su partido. En ese escenario, hay quienes aseguran que dentro del PRI-PAN-PRD no hay todavía un candidato con posibilidades reales de competir contra los amloístas y, aunque se adelantó que los aspirantes aliancistas comenzarán a hacer foros y recorridos por el país, los números no alcanzarían para emparejar el terreno en tan solo un año.





***





“En la sesión del Consejo de Seguridad determinaron que es una obra de seguridad nacional por las vías férreas y que los interesados que es la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación fueron los que determinaron que la obra se inicia nuevamente”, explicó el director general del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), Javier May Rodríguez. Es decir, el tramo 5 del Tren Maya no se frena por amparos ni por nada que por las vías legales se presente. Que no les vengan con que la ley es la ley y se respeta.





***





Ante la mala racha que viven los de Satya Nadella en México, principalmente por la pérdida de grandes negocios con gobierno y falta de innovación para conquistar a los consumidores en el terreno de las computadoras, software, smartphones, reproductores de música y ahora incluso la falta de videojuegos sorprendentes, han decidido dejar que crezca en otro lado Enrique Perezyera, quien ocupó el cargo de director general de Microsoft en este país desde julio de 2018.





***





La empresa de Redmond pone el negocio mexicano en manos de Rafael Sánchez Loza, un personaje discreto en el mundo de la tecnología en América Latina, quien ha trabajado para IBM y SAP como gerente general, y en Softtek y Genesys. Dicen los que saben que lideró el diseño y ejecución del plan nacional “Innovar por México”, anunciado en 2020 de la mano del Gobierno Federal en Palacio Nacional, y que eso es lo que pesó en la decisión del corporativo para tratar de ver si su supuesta cercanía con la 4T les trae mejor suerte en las ventas. Porque en el tema de la innovación no hay muchas noticias.