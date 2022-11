A la sombra | Andrés Manuel López Obrador

Dicen que en las alcaldías gobernadas por morenistas en la Ciudad de México se está llevando a cabo una “invitación” a todo el personal para acudir a la marcha a la que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo domingo.

Hay quienes aseguran que en algunas de esas demarcaciones se definió ya un punto de reunión para que los burócratas lleguen a pasar lista y luego todos se movilicen del Ángel rumbo al Zócalo capitalino en su día de descanso laboral.

**

Nos cuentan que hasta el autor de la reforma electoral que impulsan en la llamada Cuarta Transformación está convencido de que ésta no tendrá mayor futuro, pues el actual titular de la UIF, Pablo Gómez, anda comentando a sus cercanos que la iniciativa es prácticamente el mismo documento que preparó hace unos treinta años cuando empezaba su larga carrera como legislador. El hecho es que, acepta el exdiputado, que la iniciativa no cumple ya con los requerimientos del México y de la política actual, y que si queda guardada otras tres décadas a él no le generará preocupación.

**

Alejandro Moreno "Alito" se encuentra entrampado en su propio partido, con apoyos cada vez más escasos. Por ejemplo, hace malabares para que Ana Lilia Herrera quede a la cabeza del instituto político en el Estado de México, aun cuando la militancia no la quiere, ni el propio gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo.

El dirigente tricolor se ha enfrascado en dimes y diretes con Omar Fayad, el hidalguense que pidió no continúe en la dirigencia; aquél cruce de malas razones con Dante Delgado, el emecista que lo tildó de cínico; así como el duro enfrentamiento con Layda Sansores, la gobernadora de Campeche que lo ventila un día sí y otro también por posibles actos fuera de la ley.

**

No apenas México, vía el canciller Marcelo Ebrard, hizo compromisos ambiciosos de energías limpias ante la COP-27, Juan Carlos Machorro, socio a cargo de la práctica transaccional de la firma Santamarina y Steta, experto legal en sector energético, informó sobre el desplome de México ante el índice Climatescope, anunciado por BloombergNEF, el cual evalúa la capacidad de las naciones para poner a trabajar en forma eficiente inversiones destinadas a la transición energética.

“Son muy malas noticias para nuestro país. Durante la administración del presidente López Obrador, México se ha desplomado del lugar 8 al 63 entre los mercados emergentes y ocupa el número 90 en el ranking global”. Así que más nos conviene cumplir con las nuevas metas y usar menos carbón y energías fósiles.

**

Y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum anunció en el programa de radio de Martha Debayle que contraerá matrimonio con Jesús María Tarriba Unger, su novio y compañero de la Universidad y con el que vive actualmente en la Ciudad de México. Felicidades a los contrayentes. ¡Ah!, y de paso dio que sí quiere ser Presidenta de México… Muchas emociones para un solo día…

**

Una buena y una mala para la libertad de expresión en Veracruz, que gobierna el morenista Cuitláhuac García: el periodista Francisco Hernández, reportado como desaparecido Cosamaloapan, fue hallado sano y salvo. Sin embargo, Pedro Pablo Kumu, periodista y locutor en el estado de Veracruz fue asesinado mientras manejaba un taxi, presumiblemente por un altercado vial.