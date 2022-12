A la sombra | Andrés Manuel López Obrador

“De ahí que para evitar fraudes se decidió por encuestas, y yo estoy totalmente de acuerdo con ese método. Y creo que el que participa en una encuesta tiene que aceptar el resultado. Hay veces que no nos gusta el que gana por alguna razón, porque no lo vemos joven o firme o francamente en favor de la transformación, pero no es nuestro punto de vista lo que decide o determina; es cómo lo ve la gente”, es prácticamente lo que le manda decir el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, quien anda muy alterado porque Mario Delgado presentó a Armando Guadiana como el candidato para Coahuila.

Aunque se esperan conflictos en Coahuila ante el malestar del hombre que ya se sentía con la nominación de Morena, a pesar de sus ridículos en TikTok con su mujer, el Presidente aclara que no se meterá a conciliar. Ayer, a propósito, comenzó a circular un audio que se atribuye a Óscar Guardiola, supuesto responsable jurídico de la campaña de Ricardo Mejía Berdeja, en donde dice que van a mandar a chiflar a su madre (con otras palabras) al viejito (refiriéndose a López Obrador). Y que ellos seguirán impulsando al tiktokero encargado de seguridad para que sea gobernador.

Por encima de la crisis económica y de corrupción que atraviesa el país, hasta el 40 por ciento de la ciudadanía considera que la inseguridad es el principal problema que tiene México. Lo anterior significaría que la estrategia de pacificación que propuso la cuarta transformación desde su llegada no ha resultado lo esperado; pues mes tras mes los resultados de la encuesta México Elige colocan el tema como el de mayor urgencia para ser atendido.

Esta semana terminó la Feria Internacional Ganadera Querétaro 2022, que ahora dirige Carlos Alcocer y que, tras dos años de espera por la pandemia, dejó decepcionados a varios. Esto porque la gente señalaba precios excesivos en las entradas, juegos mecánicos, alimentos y, cual si fuera concierto de Bad Bunny, hasta se registraron boletos clonados para entrar al Palenque. Dicen que la falla en general se dio debido a que el gobierno estatal impuso al nuevo director, que tomó distancia de Alejandro Ugalde Tinoco, presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, y quien tradicionalmente organizaba el evento.

A quienes se les acaba la paciencia son a los tenedores de bonos del extranjero de la prestamista no bancaria Crédito Real, misma que se encuentra en pleno proceso de liquidación pero que, a decir de algunos acreedores, las negociaciones se han enfriado.

Lo anterior ha provocado que algunos bonistas reconsideren emprender acciones legales en México o bien, obligar a la firma que dirige Felipe Guelfi a someterse al Capítulo 11 de quiebras en Estados Unidos y recuperar algo de las pérdidas ocasionadas por la mexicana.

Ni qué decir de las autoridades mexicanas como la CNBV, que lleva Jesús de la Fuente Rodríguez, la Secretaría de Hacienda, que encabeza Rogelio Ramírez de la O, y el Banco de México, que gobierna Victoria Rodríguez Ceja, que no están nada conformes en cómo ha manejado Crédito Real esta crisis que terminó por afectar a toda la industria de las financieras no bancarias del país.