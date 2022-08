Con múltiples audios y videos, militantes morenistas denunciaron irregularidades en el proceso interno de su partido para elegir consejeros y, como ya se está haciendo costumbre, las detectadas en el estado de Tamaulipas superan en gravedad a las del resto del país. En el municipio de Altamira, por ejemplo, se reveló una abierta compra de votos para favorecer al alcalde, Armando Martínez Manríquez, y a su hermana, Helena Martínez; ambos personajes cercanos al diputado también tamaulipeco Erasmo González, quien, nos aseguran, dice tener bajo control en esas tierras al movimiento de la 4T.

***

Aprovechando el cochinero, Jesús Zambrano, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, hizo una observación este fin de semana que caló hondo entre algunos de sus ex amigos: “Quieren ganar con trampas, procesos desaseados, con mapacherías, y por eso quieren desaparecer al árbitro electoral, al INE, y por eso quieren que no haya reglas y normas electorales claras apegadas a derecho”. Y también preguntó: “¿Esa es la esperanza de México?”.

***

Hablando de la esperanza… Este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo para el inicio de la construcción del Puente Nichupté en Cancún. En un evento junto con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis; la directora de ICA, Guadalupe Philips, empresa que construirá la obra, y Eduardo Ortiz Jasso, quien realizó el proyecto y las gestiones al frente de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo, se adelantó que el Puente contará con casi 9 kilómetros de vía elevada sobre la laguna ubicada en la zona hotelera del Caribe.

***

“En México no vamos nunca a permitir una dictadura. Tenemos que garantizar, por encima de todo, las libertades, que todos puedan expresarse. Y si tenemos nuestra conciencia tranquila, no tenemos nada de qué preocuparnos. Vamos a seguir gobernando en bien de México”, dijo el mandatario mexicano, para dejar en claro que aspira a fortalecer un sistema verdaderamente democrático, mientras los de Morena daban un show que contradecía toda su buena voluntad de supuestamente hacer las cosas con transparencia y respeto. Con decirles que John Ackerman lucía como el más mesurado este fin de semana…

***

Nos cuentan que hace un mes el juez Gustavo Aquiles Villaseñor resolvió no vincular a proceso a Juan Collado por un presunto fraude de dos mil millones de pesos debido a que, tanto la Fiscalía de Alejandro Gertz como la UIF de Pablo Gómez, no presentaron la denuncia por negligencia y acusaron al señor Collado de otros delitos que no le tenían que haber imputado.

***

La negligencia jurídica le salió cara al gobierno de la 4T pues, a pesar de que los abogados del señor Collado, Mauricio Flores y Carlos Brambila ofrecieron alternativas de pago y buscaron llegar a un acuerdo reparatorio, Pablo Gómez no tomó el dinero y ahora ya no tiene como cobrar. De cuatro causas penales que tenía ya sólo le quedan dos, una por delincuencia organizada y lavado de dinero por 24 millones y otra por defraudación fiscal.