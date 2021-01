“Se espera que la administración Biden favorezca más foros y acuerdos multilaterales”, dijo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en el foro virtual Credit Outlook 2021 Latin America, organizado por la calificadora Fitch Ratings. Asimismo, reiteró que hay mucho por hacer en materia de recuperación económica para el país, pero que esto no se puede lograr hasta que no se tenga un programa de vacunación masiva. ¿Estamos en graves problemas entonces?

Sobre el mismo asunto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pintó su raya y muy marcada. "Se tiene que buscar que haya cooperación ordenada y respetuosa, que no haya injerencismo, que no nos metamos en asuntos de Estados Unidos y que ellos no vengan a meterse en problemas que nos corresponden a nosotros”, señaló el mandatario como mensaje de bienvenida a Joe Biden. "Tienen que definirse bien las reglas, cómo va a ser la cooperación, porque antes había una intromisión indebida, violatoria de nuestra soberanía. Sí queremos la cooperación pero con respeto a nuestra soberanía".

Lo que quiere dejar en claro el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que encabeza Mario Delgado Carrillo, es que lucharán contra los “gandallas” mientras afinan su estrategia electoral de cara a las elecciones del próximo 6 de junio. Se refiere a los que tratan de usar sus “palancas” al interior del partido para arrebatar huesos. Que seguirán avanzando de la mano del pueblo de México y como un solo equipo, hasta extirpar por completo la alianza tóxica del PRI y PAN. Y los que se les atraviesen. Pero unidos.

“Estoy platicando con mis compañeras y compañeros alcaldes, para poder hacer una compra consolidada yo creo que en una primera etapa podríamos estar hablando de entre 150 y 200 millones de pesos para asegurar la vacuna en nuestros municipios”, informó el alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas. En caso de obtener una respuesta negativa del Gobierno Federal, para la autorización de la compra de vacunas contra el Covid-19, advirtió que interpondrá un amparo.

Aunque usted no lo crea, en las calles de Mérida se han aparecido durante las últimas semanas algunas especies animales como serpientes, venados y crías de tigre, por lo que la Unidad de Desarrollo Sustentable local, de Eugenia Correa Arce, firmó ya un convenio de colaboración con el Colegio de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies para desarrollar una estrategia integral en materia de preservación de la fauna local y mantener la salud pública del municipio. Hasta la fecha, no existía un plan específico para atender la sobrepoblación de especies endémicas, lo que ya se ha reflejado en encuentros desafortunados con los pobladores y en la proliferación de enfermedades relacionadas con garrapatas y otros parásitos.

“Ninguna persona en Twitter es responsable, por sí sola, de nuestras políticas o acciones de cumplimiento, y es lamentable ver comentarios dirigidos a nuestros empleados como responsables únicos de las decisiones o reglas de la empresa”, afirmó Twitter México en respuesta a algunos señalamientos escuchados en la mañanera.