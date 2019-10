A la sombra | Arturo Herrera Gutiérrez

Foto: Alejandro Oyervides

Que el titular de la Secretaría de Hacienda no ha podido dormir bien, piensa que la economía mexicana todavía no está en números rojos, pero podría estar. “Eso es lo que me mantiene despierto por la noche”, dijo ARTURO HERRERA en el Wilson Center de Washington. “Tenemos una desaceleración. Aún no tenemos una recesión. Una desaceleración es preocupante”. El secretario dijo además que está preocupado por el estancamiento de la aprobación del T-MEC. “Esta es la otra cosa que me mantiene despierto”.

***

Dicen que al interior del PRD sintieron como un balde de agua fría lo que pareció un deslinde del alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, de sus filas. Sobre todo, porque fue justo ese partido el que lo respaldó y peleó su triunfo cuando el TEPJF intentó anular la elección por allá de 2018.

***

Durante su primer informe de gobierno, el exfutbolista negó cualquier relación con los grupos políticos arraigados en aquella demarcación, y no perdió la oportunidad para sumarse “a la transformación de la vida pública de México encabezada por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum”. ¡Ouch! Sonó a patadón...

***

Muy open mind anda en los últimos días la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pues, además de embolsarse con una sonrisa el churrito de mota que le regalaron durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, la ministra en retiro acudió hace unos días al Vigésimo Cuarto Congreso Mundial de la Salud Sexual, esto para reiterar su compromiso con derechos como el matrimonio igualitario y el aborto legal. Total, vivimos en los tiempos en que el gobierno rechaza cualquier ideología conservadora ¿o acaso no es así?

***

Dicen los que saben el que sigue causando problemas al interior de Palacio Nacional, además de Cuauhtémoc Blanco y su secretario de Gobierno, es el delegado federal en Jalisco, Armando Zazueta Hernández, a quien no sólo le han destapado una supuesta estructura de nepotismo en la entidad, sino que no le ha pagado a sus colaboradores.

***

Nos cuentan que algunos empleados del gobierno de la 4T, del gobierno alterno, andan amenazando con huelga en Jalisco. Que no es la primera vez, es más, algunos ya suman tres meses sin cobrar un peso y dicen que no se referían a ello cuando hablaban de apoyar la austeridad, pues ellos aunque sea quieren comer. Dicen que la secretaria del Bienestar, Luisa María Albores, y el coordinador de delegados, Gabriel García, deberían poner atención a esta bomba de tiempo que ya está casi en las manos de sus patrones.

***

Por cierto, que ahora que andan revisando los dineros que se utilizaron durante la administración del hoy senador Miguel Ángel Mancera en la capital, una mujer a la que ya conocen como Lady Contratos anda más que nerviosa buscando la vacuna que evite que revisen sus acuerdos, sus viajes y asuntos con medios de comunicación y relaciones públicas. Nos cuentan que las investigaciones ya están en la Contraloría y avanzando.