A la sombra | Arturo Iván Rodríguez

“Esperamos que el informe que por ley nos presenta el día de hoy, sea congruente con el cúmulo de excesos y arbitrariedades que se han cometido por parte de la administración federal, que quien lo haya realizado, cuente con la solvencia moral y ética para denunciar e investigar tantos excesos”, dijo el diputado del PAN, Arturo Iván Rodríguez Rivera, al titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo. “Que este informe no se lo hayan palomeado en Palacio Nacional y, sobre todo, que, si le levantan la voz nuevamente, no salga usted a decir en días posteriores, que se equivocó otra vez”.

***

Dicen los que saben que ayer algunos empresarios y políticos mexicanos andaban temblando, y otros furiosos, pero no por el informe de la Auditoría. Estaban preguntando si no habían revelado sus datos los del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), quienes analizaron alrededor de 18 mil cuentas del banco Credit Suisse filtradas hace un año al diario alemán Süddeutsche Zeitung por una persona no identificada, una investigación que es conocida como los "Secretos Suizos".

***

Que en esta ocasión, los reporteros que participaron en el trabajo tenían muy claro que si revelaban datos de personajes que no son señalados por corrupción o lavado, se metían en los problemas que hace unos meses enfrentaron algunos de los mexicanos que estaban por filtrar nombres de empresarios y recibieron amenazas por su trabajo. Incluso uno de estos poderosos hombres del capital dijo que al buscar su postura, la reportera podría ser acusada de extorsión.

***

The New York Times, uno de los periódicos que participó en la investigación global, recuerda que la filtración sigue a los llamados Papeles de Panamá de 2016, los Papeles del Paraíso de 2017, y los Papeles de Pandora del año pasado. “Todos arrojan luz sobre el funcionamiento secreto de los bancos, los bufetes de abogados y los proveedores de servicios financieros extraterritoriales que permiten a las personas e instituciones adineradas, incluidos los acusados de delitos, mover grandes sumas de dinero, en gran parte fuera del alcance de los recaudadores de impuestos o las fuerzas del orden”.

***

Hasta ayer, el nombre de ningún mexicano salió a la luz. Pero la filtración de datos de Credit Suisse revela que durante años el banco suizo guardó fortunas de personas ligadas a la corrupción procedentes de todo el mundo, entre ellos empresarios sancionados o violadores de los derechos humanos, por un valor conjunto de unos 100 mil millones de dólares.

***

“No hay nada malo en tener una cuenta bancaria en Suiza. Pero se supone que los bancos deben evitar a los clientes que ganaron dinero ilegalmente o estuvieron involucrados en delitos. A pesar de su notoriedad, que, en algunos casos, habría sido evidente con una búsqueda rápida en Google, Credit Suisse mantuvo relaciones con algunos de estos clientes durante años”, dicen los de OCCRP.

***

El ya depuesto auditor superior de Puebla, Francisco Romero Serrano, acusó a un personaje de nombre Fernando del Villar Treviño de ser el encargado de operar una estrategia para su destitución. Que el mencionado sujeto forma parte del despacho Accuracy Legal and Consulting, propiedad de un panista. Según el propio exauditor poblano, esta oficina participó también, por instrucción del gobernador morenista Miguel Barbosa, en un plan para dilatar la entrega de informes contables al organismo de fiscalización.

***

Nos reiteran que ante la escalada de violencia que atraviesa Quintana Roo, los cuerpos policiales locales y federales recibirán apoyo de agencias internacionales para combatir el crimen. El FBI y la DEA estadounidenses, en conjunto con la Policía de Canadá y agregados de seguridad de Australia y Nueva Zelanda, tendrán presencia en el Caribe para capacitar a los uniformados en temas de uso de tecnología para atacar la delincuencia, identificación de armas y explosivos y tráfico de armamento. Que aunque digan que no, es un hecho.