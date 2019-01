A la sombra | Arturo Zaldívar

Foto: Alejandro Oyervides

El ministro ARTURO ZALDÍVAR estrenó su presidencia con un acuerdo interno para que sus compañeros se reduzcan en 25% su sueldo y ganen solo 201 mil 911 pesos al mes, lo que muchos vieron como un guiño al titular del Ejecutivo, quien gana 108 mil pesos al mes, y ha mantenido una campaña en contra de los togados por sus altos salarios.

***

Entre tanto ruido por la creación de la Guardia Nacional, menuda sorpresa causó a los legisladores del PRI que el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, dijera que los pocos gobernadores del tricolor apoyan la conformación de la Guardia Nacional. Que sí les gusta el esquema con algún matiz. En medio de la discusión y análisis en el marco de las Audiencias Públicas sobre la Guardia Nacional, la voz cantante de los gobernadores priistas dejó claro que este modelo es una “figura novedosa”, pero debe ser encabezada por un civil. En la charla con diputados y senadores, los gobernadores pidieron no ejercer el mayoritario legislativo de Morena, por lo que pidieron escuchar todas y cada una de las voces que, en su mayoría, concuerdan con la idea, pero no con la implementación.

***

Y hablando de gobernadores, ayer les dieron una noticia que no dejó a muchos tranquilos. Que los gobiernos estatales ya no ejercerán el presupuesto del IMSS Prospera, que antes ellos administraban, porque ahora serán para el IMSS Bienestar, vía el gobierno federal. El inicio del Programa IMSS Bienestar contará con una partida especial de 13 mil 500 millones de pesos, que sustituyen los 14 mil millones destinados al IMSS Prospera, cuyos recursos estatales y saldos deberán regresarse cuanto antes al IMSS, anunció el director general de la dependencia, Germán Martínez Cázares. La medida suena centralista, pero también va en el sentido de quitar tentaciones monetarias a quienes ejercían esos recursos localmente y no daban cuenta. Se abren las apuestas de qué gobernador será el primero en impugnar la medida, ¿a quién le va?

***

Comienzan los cambios lógicos al interior de la Corte , tras la llegada del ministro Arturo Zaldívar como presidente. Le contamos, aquí a la sombra, que les fue pedida la renuncia a Leticia Bonifaz, directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de Derechos Humanos; Denise Lara Zapata, de Relaciones Institucionales; y Héctor Arturo Hermoso Larragoiti, quien dirigía las Casas de la Cultura Jurídica.

***

A los que se van ya se les dijo que no es nada personal, que valen mucho, que no cambien, pero que en las próximas horas el recién electo ministro presidente nombrará a gente de su confianza en esos puestos. Por cierto, que para redondear los recortes y despidos al interior del máximo tribunal del país, también se incluyó al oficial mayor Rodolfo Lara Ponte y se espera que se extiendan a otras áreas.