A la sombra | Arturo Zaldívar

El mensaje de Arturo Zaldívar, sobre la necesidad de que el Consejo de la Judicatura Federal tenga facultades para vigilar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dejó muy clara la intención del ministro presidente de la Suprema Corte para que se proceda contra el magistrado electoral José Luis Vargas, acusado en repetidas ocasiones por inconsistencias patrimoniales. A la letra, Zaldívar aseguró que el diseño institucional debe corregirse si se quiere un combate serio contra la corrupción y la impunidad, de la que por cierto presuntamente ya ha gozado el famoso Magistrado Billetes.

En plena tercera ola de contagios, cuentan que diversos especialistas e integrantes del sector salud pidieron ya a la Secretaría que lleva Jorge Alcocer acelerar la estrategia de vacunación y, prácticamente, hacer una campaña masiva para inmunizar a mayores de 18 años cuanto antes. Lo anterior, dijeron, priorizando las ciudades que más concentración de personas tienen y los principales destinos turísticos del país, pues la rapidez con la que se propaga la variante Delta de coronavirus podría volver a rebasar la capacidad hospitalaria de distintas urbes.

Sobre ese tema, ayer en privado Hugo López Gatell dijo que 97 por ciento de los nuevos contagiados no están vacunados, mientras que la gobernadora saliente de Sonora, Claudia Pavlovich, dijo que no está de acuerdo con el regreso a clases presenciales. Y Delfina Gómez, la titular de la Secretaría de Educación Pública, nos cuentan, inmediatamente respondió que se regresa a la escuela, no a clases, casi como un acertijo.

Pero Pavlovich no estaba sola, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, nos confían, pidió también repensar más eso del regreso a las escuelas que plantea el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya es necesario para el país. Y él solicitó que se contemple comenzar con la vacunación de menores de edad, pero mayores de 12 años. El Bronco Jaime Heliodoro Rodríguez, gobernador de Nuevo León, también pidió no apresurarse con el regreso a las aulas, no es conveniente desde su punto de vista.

A Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, nos cuentan que le quedó claro que los gobernadores no quieren que los niños regresen a la escuela, a las clases presenciales, pues todavía no se sienten con la confianza de acelerar la interacción entre humanos en plena tercera ola. Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, expuso varios riesgos y recordó que la comunidad escolar no solamente se compone de maestros, miles de familias están involucradas en este proceso.

Las voces que están a favor del regreso, como plantea el presidente López Obrador, llegaron desde Guanajuato, con Diego Sinhué, y desde Jalisco, con Enrique Alfaro. También desde Veracruz, Cuitláhuac García dijo que se puede.