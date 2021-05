Que los “vocerillos del odio” ya estaban festejando la salida de Azucena Pimentel, a quien señalaron durante una mañanera por formar parte del equipo de Comunicación Social de la Presidencia de la República de Jesús Ramírez Cuevas, después de ser la productora en Televisa de Carlos Loret de Mola, cuando les aplicaron el quitarisas. Celebraban su triunfo en redes sociales como si fuera digno de un Pulitzer, muchos se distinguen por presentarse como periodistas de investigación e independientes, y de pronto les avisaron que ya no le siguieran, pues en realidad la mandaron a tomar las riendas de la Dirección General de Televisión Educativa. Le dieron un ascenso pues.

“Sólo adelantar que no pasa nada, no hay nada que temer, las guerras sucias no funcionan porque el pueblo de México es un pueblo muy consciente, muy despierto, avivado, no es susceptible de manipulación, ya eso quedó atrás”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando en la mañanera le preguntaron por el bloque del PRI, del PAN y del PRD para tratar de conformar una mayoría legislativa en la próxima legislatura.

“Entonces, no lo han entendido algunos que piensan que, con las mismas prácticas de siempre, que las campañas negras, las guerras sucias, la manipulación, con eso van a imponerse. Ya no, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, ya es otra realidad. Lo único que lamento es que se gaste dinero a lo tonto, porque todas estas empresas cobran mucho, pero no funciona”, aseguró el mandatario.

Sin embargo, muchos consideran que están demasiado confiados allá en Palacio y que pueden llevarse una sorpresa desagradable en las próximas elecciones. En busca de jiribilla preguntan: ¿Estará igual de sonriente López Obrador si pierde su mayoría? ¿Qué pasará si tenemos un Presidente enojado en este país? ¿Se imaginan a Andrés Manuel enojado de verdad? ¿Es una guerra sucia? ¿Qué pasará con la revocación de mandato entonces?

Durante esta semana en que inició la votación en el extranjero, los candidatos que serán votados desde otros países están llamando al denominado “voto útil” para la elección de gobernadores y para la integración de los Congresos que se renovarán próximamente. Por ejemplo, en el caso del candidato panista para la diputación migrante de la Ciudad de México, Raúl Torres, exhortó a que los capitalinos que radican en el exterior emitan su voto a través de la papeleta o por el sistema electrónico que estará abierto hasta el 6 de junio, y participen en la conformación de un parlamento equilibrado y con contrapesos en la Ciudad de México. ¿A eso se refieren con guerra sucia?

Que con los días contados para que comience la veda electoral, resalta que en Jalisco, de Enrique Alfaro, se fortalece la propuesta de Carlos Lomelí Bolaños. El abanderado de Morena por la presidencia municipal de Guadalajara añadió a sus filas a Viridiana Rivas Castillo, que antes de este martes competía por el mismo cargo, pero de la mano de Redes Sociales Progresistas (RSP). El cambio de bando no fue en solitario, ya que también se sumó el aspirante de ese mismo partido por el Distrito 8 federal, Víctor Ramírez Domínguez, así como miembros de sus planillas, por lo que la delegada del CEN morenista en la entidad, Yeidckol Polevnsky, no tardó en mostrar su beneplácito durante el acto público en donde anunciaron las adhesiones.