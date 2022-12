A la sombra | Bad Bunny

Dicen los que saben que Bad Bunny recibió el mensaje del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y aunque no lo toma en serio, las redes sociales dan cuenta de la propuesta que le hicieron. “Le pido a Bad Bunny, sé que está saturado y cansado porque trabajan mucho, pero le pido que considere la posibilidad de que venga a México, al Zócalo. Ojalá y venga. No le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él, nosotros nos encargamos del escenario y de las luces; claro, no tan espectaculares, porque estuve viendo cómo salió allá en el Azteca, volando en una palmera y pues eso sí no se puede acá”. Por lo pronto, adelantan los enterados que Ticketmaster la tiene difícil.

A la sombra…

Cada vez más trabajo cuesta colocar como víctimas de persecución política a los funcionarios que autorizaron construcciones irregulares en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Resulta que, hasta una conferencia del Movimiento de Regeneración Nacional llegó Martín Hernández Téllez, uno de los afectados por el colapso del edificio “Residencial San José” en la colonia Portales, quien dio testimonio de la pérdida de su madre y de su esposa durante el sismo de 2017, y por ello interpuso una denuncia contra los probables responsables, como los exalcaldes Jorge Romero y Christian von Roehrich.

***

Tras la salida de Mauricio Merino Huerta como Comisionado de Transparencia del Infonavit, de Rogerio Castro, al relevo llegó ya el yucateco Raúl Godoy Montañez. El otrora rector de la Universidad Autónoma de ese estado y titular de la Secretaría de Educación local tiene la encomienda de impulsar en el sureste mexicano un esquema de crédito dirigido a personas que se encuentran en rezago habitacional, así como la creación de esquemas que ayuden a los jubilados y pensionados a tener facilidades para liquidar sus hipotecas.

***

Que el Presidente andaba muy enojado ayer con los medios, se fue contra The New York Times y contra The Washington Post junto con Ana Elizabeth García Vilchis, la vocera del vocero Jesús Ramírez para atacar a los periodistas que no le caen bien al poder. Pero López Obrador no desaprovechó las críticas de la prensa extranjera para darle un rozón a algunos mexicanos: “Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir informando, no dejándoles libre el terreno. Imagínense si nada más escucha uno a Ciro o a Loret de Mola o a Sarmiento; no, pues… Además, es hasta dañino para la salud, o sea, si los escucha uno mucho hasta le puede salir a uno un tumor en el cerebro”.

***

Existe cierta preocupación en el sector de servicios de limpieza en torno a la licitación LA-008B00001-E107-2022 que se refiere a la prestación de servicios de aseo a nivel nacional para los laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), a cargo del recién llegado Francisco Calderón Elizalde.

***

Y es que hasta tres veces su departamento de Recursos Materiales, a cargo de Jonathan Vázquez León y el de Contratación de Servicios, que maneja Isayd César Quintero Ruiz, han retrasado el fallo, lo cual ha levantado toda clase de sospechas, ya que existe la hipótesis de que los directivos están haciendo malabares para declarar desierta la licitación y que el actual proveedor Servicios Inmobiliarios Irosa continúe con el contrato por un par de meses más, reajuste su propuesta económica y gane el próximo concurso.