A la sombra | Beatriz Gutiérrez Müller

“Lamentable el uso de un audio, quizá alterado. Lamentable el nivel de discusión de ciertos sujetos. Lamentable la bajeza en la que incurren usuarios varios. Ojo @TwitterSeguro. Que viva #AmadoNervo a quien este 2019 algunos estamos recordando a cien años de su defunción”, escribió en las red de JACK DORSEY la esposa del Presidente de México, BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER. ¿Se sabe usted el chiste de MAMADO NERVO? ¿No conoce la entrevista? ¿No vio ningún meme? Ah, pues fue por eso...

No se asuste, pero ahí le va. Tal vez anduvo usted distraído querido lector, pero ayer a muchos hizo que se les cayera el bocado cuando escucharon lo que dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. No, no tuvo nada que ver con el poeta. Al encabezar la ceremonia del 102 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, dijo que se busca una transformación y correspondería tener una nueva Constitución.

“Una nueva Constitución, que no debe descartarse, pero que podría dejarse para el porvenir, cuando entreguemos la estafeta para las nuevas generaciones, ¿por qué no convocar a un nuevo Constituyente y elaborar una cuarta Constitución?, porque los que son maestros en este tema hablan de que ya son demasiadas reformas”. Díganle a los estudiantes de prepa que ya mejor no se memoricen la que les pidió el maestro, parece que habrá ajustes. Si los regañan y les dicen que no, sugiera que respondan que ellos cuentan con otra información.

Pasando a cosas más serias, es muy claro que la situación de Apple se complica cada día todavía más. No tienen un producto que todo el mundo desee desde la muerte de Steve Jobs, y ahora resulta que la que fue directora de Burberry de 2006 a 2014, Angela Ahrendts, la contratación bomba de la firma de Cupertino, anunció su salida en abril después de estar cinco años al frente de las operaciones retail de la marca de la manzanita. Se va a perseguir objetivos personales y profesionales, fue su escueta explicación. Dicen los que saben que los fabricantes de los iPhones van en picada, van a ese nicho de empresas que niegan ser obsoletas en un mundo cada día más dinámico, y conste que no mencionamos para nada a Microsoft, ni a Cisco, ni a Nokia… ya mejor no decimos nada.

El que no aparece es Antonio Tarek Abdala Saad, quien como tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz, durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, omitió realizar una “adecuada administración” de dinero del estado que supera los seis mil millones de pesos. Lo cita la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que comparezca personalmente a la audiencia de ley el próximo 13 de febrero. Los que entienden del caso aseguran que la todavía PGR lo dejó ir cuando se andaba paseando por la Ciudad de México con una guapa señora. Hoy no saben ni dónde ir a buscarlo para citarlo.