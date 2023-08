A la sombra | Beatriz Paredes Rangel

Dicen los que saben que este fin de semana Beatriz Paredes ofreció una lección de política a los panistas en Monterrey, a tal grado que algunos observadores ya están haciendo escenarios en donde ponen a la priista como candidata a la presidencia por el frente opositor y a Xóchitl Gálvez como candidata para la Ciudad de México, en una alianza que ven muy fuerte para encarar a las corcholatas de López Obrador.





En el marco del segundo foro regional "Un futuro viable para México", los tres finalistas del Frente Amplio por México han resaltado su compromiso con el impulso de las energías limpias, la lucha contra la pobreza con estrategias realistas y la consolidación de un Estado de Derecho que asegure tanto la seguridad como las inversiones.





El evento, realizado en Monterrey, Nuevo León, reunió a Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes y Santiago Creel, quienes presentaron sus propuestas a la clase política y ciudadanos en general. Beatriz Paredes, una de las figuras más experimentadas en este escenario, no sólo propuso una alianza entre el Estado y el sector privado, sino que también destacó la trascendencia de la propuesta política del Frente Amplio por México.





Sin embargo, dejó en claro su postura de no caer en confrontaciones innecesarias: "No debemos atorarnos en dimes y diretes. Que no se confundan los analistas y los comunicadores, nunca utilizaré golpes bajos en contra de mis compañeros". Xóchitl Gálvez, senadora y candidata finalista, lució un tanto cansada. O desgastada…





La figura del excomisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, ha vuelto a la escena política este fin de semana, esta vez para brindar su respaldo a las aspiraciones presidenciales de Marcelo Ebrard. Mondragón, quien previamente ocupó cargos de alto nivel como titular de Salud y de Seguridad en la administración del entonces Distrito Federal, ha compartido su apoyo en un evento deportivo organizado por simpatizantes del excanciller.





Desde este evento, Mondragón hizo un llamado a los ciudadanos a comparar cuidadosamente las propuestas y capacidades de los diferentes contendientes dentro del partido morenista, a menudo referidos como las corcholatas, para tomar una decisión informada sobre el rumbo que debe tomar el país en los próximos años, especialmente en el ámbito de la seguridad. Por cierto, muchos preguntan dónde andaba Omar García Harfurch cuando comenzó a crecer la noticia del asalto y asesinato de un indio que fue a cambiar dólares al aeropuerto.





En el terreno de la política local, la alcaldía capitalina de Azcapotzalco se ha convertido en el escenario de una batalla feroz entre aspirantes morenistas que compiten por la candidatura. En un giro que destaca la relevancia de la representación femenina, dos mujeres han surgido como figuras clave en esta contienda, invocando la cuota de género como argumento.





Por un lado, la diputada local Nancy Núñez Reséndiz se encuentra en la lucha por asegurar su lugar en la boleta electoral. Por otro lado, Gabriela Jiménez, presidenta del movimiento "Que siga la Democracia", ha hecho una entrada audaz en la arena política, amenazando con llevarse consigo a sus estructuras si no logra la nominación.





Este enfrentamiento no solo refleja una competencia por la candidatura, sino también la complejidad de las políticas de representación y equidad de género. Mientras las mujeres buscan romper barreras y hacer valer la cuota de género, los hombres también luchan por destacar en un campo político en constante evolución.