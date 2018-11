A la sombra | Benjamín Salinas

Foto: Alejandro Oyervides

Desde la llegada de BENJAMÍN SALINAS a la dirección de TV Azteca, nadie ha apostado más fuerte por la televisión abierta que los del Ajusco, y no es para menos, hoy más de 101 millones de mexicanos la encienden mes tras mes, por lo que todavía se considera el medio con mayor alcance y penetración en este país. Nos cuentan que ayer, en sesión privada, tras un proceso de revisión diligente y exhaustivo, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) resolvió otorgar las prórrogas de sus concesiones por un periodo de 20 años, vigentes a partir del 1 de enero de 2022, con lo cual TV Azteca se declara lista para seguir invirtiendo en México.

***

David M. Overton, CEO de Cheesecake Factory, anunció la apertura de un nuevo restaurante de su cadena en Monterrey, Nuevo León, en el primer trimestre de 2019. Hay que recordar que él también fundó el Grand Lux Cafe, uno de los restaurantes favoritos de nuestros hermanos del norte del país, por aquello de Las Vegas y las desveladas.

***

Santander, que encabeza Ana Botín, aclaró ante analistas e inversionistas que no tiene ningún crédito directamente vinculado con el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), sino indirectamente a través de la concesión de crédito a compañías constructoras. Nos cuentan que estos créditos están estructurados como cartas de crédito de contingencia, los cuales probablemente no serán renovados, representan 62 millones de dólares (mil 200 millones de pesos), y están distribuidos en 15 compañías. “Como consecuencia, la administración no espera ver ningún deterioro en la calidad de los activos ni proyecta incrementar su nivel de aprovisionamiento”, dicen los analistas de Citibanamex.

***

“El destinatario de la promesa pobrista no es una raza o un linaje, sino la fusión del doliente y el creyente, el afligido y el crédulo. De ahí que tras fustigar a los mercaderes el siguiente acto público de Jesús sea el Sermón de la Montaña, donde enumera cuatro categorías de elegidos: pobres de espíritu, humildes, afligidos y sedientos de justicia”. Lo anterior no es parte de un análisis de una calificadora internacional, no es prospectiva de un banco suizo tampoco. Es un fragmento de Los enemigos del comercio, del filósofo Antonio Escohotado.

***

Que meses después de que filtraron videos de ella, dándose una muy buena vida en Londres mientras su esposo estaba ya en prisión, dicen en la PGR, hoy todavía encabezada por Alberto Elías Beltrán, que ya pidieron al gobierno de Reino Unido la detención de Karime Macías, con fines de extradición. Que se presentó en octubre la petición. Muchas risas sonaron en muchos comederos políticos de este país, entre Veracruz y la Ciudad de México. ¿Es broma?

***

Hace unos días, nos cuentan los que los vieron, altos mandos de la Secretaría de Hacienda, de José Antonio González Anaya, se reunieron para cenar y despedirse. Prácticamente bromearon sobre su futuro en México, preguntaron quién ya había conseguido trabajo y si se quedarían en el país. Abrazos, tragos y anécdotas. Creen que lo mejor es irse lejos seis años. Conseguir un empleo bien remunerado y rezar. ¿Rezar?