A la sombra | Carlos Aguiar Retes

Que próximamente veremos activo nuevamente en la política al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Anda muy inquieto, pues no le gusta la violencia que se genera alrededor de las campañas políticas. Le preocupa, por ello saldrá a tratar de pacificar a los del lenguaje más violento. Que Andrés Manuel López Obrador, nos cuentan, lo anda buscando desde hace meses para sumarlo a su movimiento, pero reitera que no.

Hablando de los Cárdenas, uno de los hijos del ingeniero con el que comenzó a desmoronarse el Partido de la Revolución Democrática (PRD) tras su salida, anda trabajando muy de cerca con José Antonio Meade. Los del equipo del exsecretario de Hacienda andan viendo cómo potencian ese apoyo, pues saben que tener el respaldo de la familia suma puntos muy importantes a la campaña, y vaya que hoy todo hace falta.

Nos cuentan que con la llegada de René Juárez Cisneros a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional fueron convocados los operadores políticos más olvidados, los más expertos, los más mañosos, hasta a los llamados “mapaches de mapaches”. Se reunieron a estudiar la llamada sábana, un documento que contiene la información de los líderes políticos de cada sección, de cada colonia. La orden es ir a tocar sus puertas y activarlos, convencerlos de salir a buscar el voto. Les piden pensar también en los candidatos al Congreso. Una tarea titánica pues.

Nos informan de una buena noticia en medio de pura tensión. Durante la Conferencia Internacional What Design Can Do (WDCD), celebrada en Ámsterdam el 24 y 25 de mayo, se anunció la Conferencia Internacional WDCD Mexico City, que se llevará a cabo en la capital mexicana del 4 al 6 de marzo de 2019.

Entre los conferencistas estarán Enrique Olvera, el chef mexicano de moda, la crítica de arte Alice Rawsthorn y el diseñador austriaco Stefan Sagmeister.

El barco Caballo Marango que operaba la empresa Oceanografía de Amado Yáñez, deberá quedarse en México bajo su resguardo mientras se lleva el juicio que mantiene con Shannara Maritime International.

De acuerdo con la orden del juez Sexagésimo Tercero de lo civil, Miguel Ángel Robles Villegas, Oceanografía puede poner a trabajar el navío, según las medidas cautelares.

“La familia está en crisis y la Iglesia necesita replantearse sus maneras de evangelizar, de anunciar a Dios, porque estamos viviendo contextos socioculturales que están siendo conducidos por ideologías que buscan más la aplicación de las mismas, que el bien del ser humano”, dijo durante su homilía de la misa que celebró este domingo en la catedral de Tlalnepantla el cardenal CARLOS AGUIAR RETES.