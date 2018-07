A la sombra | Carlos Hank González

En Banorte, de Carlos Hank González, en realidad el único banco en manos de mexicanos, andan muy contentos. Sorprendió en todos los niveles la nota de Reuters de ayer en la madrugada, en específico, de dónde salió la cifra de 500 despidos y 300 más en puerta. Ellos, como se dice en Harvard, con los pelos de la burra en la mano, se muestran contentos, muy contentos a la menor provocación, por el gran avance en la derrama crediticia de consumo, con grandes resultados principalmente en vivienda y automotriz. Y saben muy en el fondo, que los despidos no tienen nada que ver con asuntos de estabilidad económica, deudas de gobierno ni un futuro negativo. Sinergias, le llaman.

En donde sí hay una crisis grave es en Mattel, sí, la fabricante de las Barbies, las American Dolls y Fisher Price. Resulta que ayer Ynon Kreiz, el CEO de la compañía que sacaron del mundo del espectáculo (Fox Kids Europe), dijo que luego de un profundo análisis, decidieron vender sus plantas de fabricación en México. “Este es un primer paso”, advirtió ante analistas.

Joseph J. Euteneuer, el CFO de Mattel, Inc., dijo que las fábricas en México producen cosas de Fisher-Price y Baby- Gear. No quiso abundar en qué más se producía en este país o cuántos empleados sufrirán el golpe de esta empresa que parece querer inclinarse más por la producción de programas para niños, que en la venta de muñecas y carritos Hot Wheels. Debemos recordar que la ex Google, Margo Georgiadis, dejó la dirección de la empresa hace poco porque no pudo revivir las ventas de la agonizante Barbie. Y bueno, señal de que están mal, el cierre de las plantas en este país.

Mientras que en México Luis de Uriarte y compañía hacen como que trabajan y blofean con el efímero poder que ha ganado Facebook como replicador de noticias entre las masas, Mark Elliot Zuckerberg trata de salir de todos los apuros en los que está metido por el mal uso de la información de sus usuarios. Mientras que en México el mal uso de los políticos y sus guerras sucias aparentemente no existen para los “expertos en medios” de la firma, Zuck dijo ante inversionistas que en el último mes, alrededor de la elección presidencial en el país, su sistema encontró y removió miles de cuentas falsas y grupos que violaban sus políticas. Hablamos de guerra sucia en Facebook, problema que en los últimos dos días le ha restado cientos de miles de millones de dólares de valor de mercado a la firma. Mientras tanto en México, De Uriarte y compañía siguen orgullosos ignorando la tormenta.

